Le PM vietnamien s'entretient par téléphone avec son homologue cambodgien

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'est entretenu par téléphone avec son homologue cambodgien Hun Manet dans l'après-midi du 15 août, à la demande de la partie cambodgienne.

Dans une ambiance amicale, les deux chefs de gouvernement se sont réjouis des résultats de l'entretien téléphonique très fructueux du 14 août entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat cambodgien, Hun Sen.

Les deux Premiers ministres ont affirmé qu'ils favoriseraient la mise en œuvre effective des avis convenus par les dirigeants des deux Partis, se sont informés mutuellement de la situation dans chaque pays et ont convenu des orientations clés pour approfondir la coopération bilatérale à venir, notamment dans les domaines de la connectivité, du commerce et de l'investissement.

Ils se sont réjouis des résultats importants obtenus lors de la réunion de haut niveau entre les deux partis et des rencontres de haut niveau entre les dirigeants du PCV, du PPC et du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et les trois Premiers ministres du Vietnam, du Cambodge et du Laos en février 2025. Ils ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique et de promouvoir les mécanismes de coopération existants sous le signe du bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la coopération globale et de la durabilité à long terme.

Les deux parties ont convenu de continuer à améliorer l'efficacité de la coopération économique dans un esprit d'« harmonisation des avantages et de partage des risques », en atteignant prochainement l'objectif commercial bilatéral de 20 milliards de dollars; de promouvoir la connectivité locale de manière concrète et efficace, tout en développant l'économie frontalière, en facilitant le commerce et les investissements transfrontaliers et en poursuivant les négociations et la résolution des problèmes persistants liés à la démarcation et au bornage des frontières.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est réjoui qu'après deux ans à la tête du gouvernement royal, le Premier ministre Hun Manet ait œuvré au développement des infrastructures et à la croissance économique, et que la vie des Cambodgiens se soit améliorée.

Il a demandé à la partie cambodgienne de continuer à prêter attention à la naturalisation des Vietnamiens éligibles et à la faciliter, ainsi qu'à créer les conditions permettant aux Vietnamiens de stabiliser leur vie, de s'intégrer et d'apporter une contribution positive à la société cambodgienne ; et aux entreprises vietnamiennes d'opérer de manière stable et d'accroître leurs investissements au Cambodge.

Concernant la situation internationale et régionale, les deux Premiers ministres ont échangé leurs points de vue sur des questions d'intérêt commun. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutenait les efforts visant à résoudre pacifiquement tous les différends conformément au droit et aux pratiques internationaux, soulignant que le Vietnam continuerait de collaborer avec les pays membres de l'ASEAN pour promouvoir la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande du 28 juillet 2025, afin de promouvoir le rôle central de l'ASEAN pour la paix, la coopération et le développement dans la région. - VNA/VI