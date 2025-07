Le PM vietnamien rend ses décisions concernant la nomination de hauts fonctionnaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre), Tran Duc Thang et Ho Van Nien Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 30 juin une conférence pour annoncer et rendre ses décisions concernant la nomination de deux secrétaires de comités provinciaux du Parti au poste de vice-ministres.



Lors de cette conférence, la ministre de l'Intérieur Pham Thi Thanh Tra a annoncé la mutation et la nomination de Tran Duc Thang, né en 1973, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et secrétaire du Comité du Parti de la province septentrionale de Hai Duong, au poste d'inspecteur général adjoint permanent de l'Inspection générale et de Ho Van Nien, né en 1975, membre du Comité central du PCV et secrétaire du Comité du Parti de la province de Gia Lai (Hauts plateau du Centre), au poste de vice-ministre permanent des Affaires ethniques et religieuses.



Lors de son allocution, le Premier ministre a salué les contributions des deux hauts responsables au développement du Parti et des habitants de Hai Duong et de Gia Lai.



Pham Minh Chinh a exhorté les nouveaux responsables à continuer de se consacrer avec la plus grande responsabilité, à préserver l'éthique révolutionnaire et à œuvrer pour la cause du Parti et du peuple tout au long de leur vie. Il les a également exhortés à renforcer la solidarité et l'unité internes.



Le Premier ministre a également demandé à l'Inspection générale et au ministère des Affaires ethniques et religieuses de maintenir une étroite coordination avec les autres organes du système politique afin de s'acquitter avec excellence des tâches qui leur sont confiées.



Pour leur part, exprimant leur profonde gratitude aux dirigeants du Parti et de l'État pour la confiance qu'ils leur ont accordée, Tran Duc Thang et Ho Van Nien ont affirmé que cette nouvelle nomination représentait un grand honneur, mais aussi une immense responsabilité dans leur carrière.



Tous deux se sont engagés à poursuivre leurs efforts et ont exprimé leur souhait de continuer à bénéficier de l'attention, des conseils et de la coopération des dirigeants et organisations concernés afin de s'acquitter efficacement des tâches qui leur sont confiées. - VNA/VI