Le PM vietnamien rencontre les dirigeants de Cuba, de la BM et de la Suède à la COP28

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres séparées avec le président cubain Miguel Diaz-Canel, le président du Groupe de la Banque mondiale Ajay Banga et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, le 2 décembre à Dubaï, en marge du Sommet mondial de l’action pour le climat (WCAS) dans le cadre de la COP28.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à droite) rencontre le président cubain Miguel Díaz-Canel à Dubaï, le 2 décembre. Photo : VNA

Lors de son entretien avec le président cubain, le Premier ministre vietnamien a félicité Cuba pour avoir présidé avec succès le Sommet du G77 sur les changements climatiques dans le cadre de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).



Il a noté que le Parti, l’État, le gouvernement, l’Assemblée nationale et le peuple vietnamiens chérissent toujours et sont déterminés à intensifier davantage la solidarité traditionnelle et la coopération intégrale avec Cuba et à soutenir la juste cause révolutionnaire du peuple cubain. Le dirigeant vietnamien a également réaffirmé la position constante du Vietnam quant à son opposition aux sanctions et aux embargos unilatéraux contre Cuba.



Le président cubain a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple vietnamiens pour leur aide précieuse à son pays face aux difficultés de développement socio-économique causées par les sanctions et les embargos.



Il a décrit les relations Cuba-Vietnam comme un beau symbole entretenu par les présidents Fidel Castro et Hô Chi Minh, ainsi que par des générations de dirigeants des deux pays.



Les deux parties ont convenu de coordonner les positions de leurs pays et d’intensifier les échanges d’opinions dans les forums multilatéraux. Elles ont également convenu de coopérer plus étroitement pour renforcer les liens économiques, d’investissement et commerciaux, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Lors de son entretien avec le président cubain, le Premier ministre vietnamien a félicité Cuba pour avoir présidé avec succès le Sommet du G77 sur les changements climatiques dans le cadre de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).Il a noté que le Parti, l’État, le gouvernement, l’Assemblée nationale et le peuple vietnamiens chérissent toujours et sont déterminés à intensifier davantage la solidarité traditionnelle et la coopération intégrale avec Cuba et à soutenir la juste cause révolutionnaire du peuple cubain. Le dirigeant vietnamien a également réaffirmé la position constante du Vietnam quant à son opposition aux sanctions et aux embargos unilatéraux contre Cuba.Le président cubain a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple vietnamiens pour leur aide précieuse à son pays face aux difficultés de développement socio-économique causées par les sanctions et les embargos.Il a décrit les relations Cuba-Vietnam comme un beau symbole entretenu par les présidents Fidel Castro et Hô Chi Minh, ainsi que par des générations de dirigeants des deux pays.Les deux parties ont convenu de coordonner les positions de leurs pays et d’intensifier les échanges d’opinions dans les forums multilatéraux. Elles ont également convenu de coopérer plus étroitement pour renforcer les liens économiques, d’investissement et commerciaux, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le président du Groupe de la Banque mondiale Ajay Banga lors de leur rencontreà Dubaï, le 2 décembre. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le président du Groupe de la BM, Ajay Banga, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le soutien et la coopération de la BM avec le Vietnam, notamment en fournissant des conseils politiques et des financements pour aider à mener à bien de nombreux projets, qui ont considérablement contribué au développement socio-économique et à la réduction de la pauvreté au Vietnam.



Ajay Banga a félicité le Vietnam pour ses résultats positifs en matière de développement économique et a hautement apprécié la direction efficace du gouvernement vietnamien pour obtenir ces résultats. Il a souligné que la BM continue de considérer le Vietnam comme un partenaire important et continuera à aider le pays.



Pour renforcer l’efficacité de la coopération, les deux dirigeants ont convenu d’accélérer les projets en cours et de promouvoir les projets stratégiques à grande échelle et influents.



Alors que la BM restructure sa présence dans le monde, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré de créer un centre régional basé au Vietnam et a promis de créer les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse mener des projets au Vietnam et dans les pays de la région. En réponse, Ajay Banga a hautement apprécié l’idée et a déclaré qu’il envisagerait sérieusement la création d’un centre régional.



Le président du Groupe de la BM a particulièrement salué les efforts et la détermination du gouvernement vietnamien en matière de transition verte, de réponse aux changements climatiques et de développement durable, en particulier la culture à faibles émissions d’un million d’hectares de riz à haut rendement. Il a considéré cette culture comme un projet modèle d’agriculture verte de la BM dans le monde.



Ajay Banga a également proposé au Vietnam d’envisager de rejoindre le marché mondial des crédits carbone, affirmant son soutien au pays dans ce processus et dans la réalisation des engagements et des objectifs climatiques. Lors de sa rencontre avec le président du Groupe de la BM, Ajay Banga, le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le soutien et la coopération de la BM avec le Vietnam, notamment en fournissant des conseils politiques et des financements pour aider à mener à bien de nombreux projets, qui ont considérablement contribué au développement socio-économique et à la réduction de la pauvreté au Vietnam.Ajay Banga a félicité le Vietnam pour ses résultats positifs en matière de développement économique et a hautement apprécié la direction efficace du gouvernement vietnamien pour obtenir ces résultats. Il a souligné que la BM continue de considérer le Vietnam comme un partenaire important et continuera à aider le pays.Pour renforcer l’efficacité de la coopération, les deux dirigeants ont convenu d’accélérer les projets en cours et de promouvoir les projets stratégiques à grande échelle et influents.Alors que la BM restructure sa présence dans le monde, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré de créer un centre régional basé au Vietnam et a promis de créer les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse mener des projets au Vietnam et dans les pays de la région. En réponse, Ajay Banga a hautement apprécié l’idée et a déclaré qu’il envisagerait sérieusement la création d’un centre régional.Le président du Groupe de la BM a particulièrement salué les efforts et la détermination du gouvernement vietnamien en matière de transition verte, de réponse aux changements climatiques et de développement durable, en particulier la culture à faibles émissions d’un million d’hectares de riz à haut rendement. Il a considéré cette culture comme un projet modèle d’agriculture verte de la BM dans le monde.Ajay Banga a également proposé au Vietnam d’envisager de rejoindre le marché mondial des crédits carbone, affirmant son soutien au pays dans ce processus et dans la réalisation des engagements et des objectifs climatiques.