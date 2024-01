Le PM vietnamien rencontre le président de la Chambre des députés de Roumanie

Dans sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations, le Vietnam attache toujours une grande importance au renforcement des relations avec ses partenaires traditionnels d’Europe centrale et orientale, dont la Roumanie, a déclaré le Premier ministre Pham. Minh Chinh.



Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer et à partager ses expériences dans le domaine de la législation et de la surveillance suprême.



Il a demandé aux organes législatifs et à des deux pays de soutenir la promotion des accords de coopération conclus entre les deux gouvernements, notamment en matière économique, commerciale et d’investissement.



Alfred Simonis a exprimé le développement de la coopération entre le Parlement roumain et l’Assemblée nationale du Vietnam, et a considéré que la visite de Pham Minh Chinh en Roumanie constituait un jalon important dans les relations d’amitié traditionnelle et de coopération entre les deux pays.



Il a salué les récentes réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, ainsi que la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale, et a souligné que la Roumanie chérissait et espérait toujours renforcer ses relations avec le Vietnam, son partenaire amical traditionnel en Asie du Sud-Est.



Les deux parties ont exprimé leur joie face à l’évolution positive des relations entre les deux pays dans de nombreux domaines importants et ont convenu que le potentiel de développement des relations bilatérales reste énorme.

Dans cet esprit, elles ont convenu de promouvoir l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier celui de haut niveau, par tous les canaux du Parti, de l’État et du parlement, afin d’améliorer davantage la confiance politique et de convenir de mesures visant à promouvoir les relations bilatérales.



Alfred Simonis a convenu que les deux parties devraient promouvoir efficacement le mécanisme du Comité intergouvernemental sur la coopération économique entre les deux pays et continuer à mettre pleinement en œuvre l’Accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA).



A cette occasion, le dirigeant vietnamien a remercié le Parlement roumain d’avoir soutenu activement la négociation et la signature de l’EVFTA et d’avoir été l’un des premiers de l’Union européenne (UE) à ratifier l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).



Il a également appelé la Chambre des députés de Roumanie à continuer d’inciter les parlements des autres États membres de l’UE à ratifier rapidement l’EVIPA, et à soutenir la Commission européenne dans la suppression du "carton jaune" sur les produits aquatiques en provenance du Vietnam.



Les deux parties ont évalué les bons progrès de la coopération bilatérale dans des domaines tels que l’éducation et la formation, l’agriculture, la culture et le tourisme, le travail et la coopération décentralisée ces derniers temps et ont convenu de renforcer davantage la coopération dans ces domaines traditionnels et d’élargir la coopération bilatérale à d’autres domaines potentiels.

Il s’agit de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh au cours de sa tournée de travail en Europe pour assister au 54e Sommet du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, et effectuer des visites officielles en Hongrie et en Roumanie.

Juste après la rencontre, le Premier ministre vietnamien, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Bucarest pour rentrer au pays. – VNA/VI