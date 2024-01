Le PM vietnamien rencontre des représentants de grandes multinationales à Davos

Lors de sa participation à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM-54) à Davos en 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 16 janvier des responsables de certaines des plus grandes entreprises mondiales dans les domaines des technologies, du commerce électronique, de la finance et du tourisme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Michael Punke, vice-président des politiques publiques internationales d'Amazon Web Services. Photo: VNA

Lors de ces rencontres, le Premier ministre a souligné que le Vietnam, dans un esprit d'avantages réciproques et de risques partagés, créait toutes les conditions favorables, conformément à la loi, pour permettre aux investisseurs étrangers d'investir sur son sol et d'y mener des activités commerciales efficaces.

Pham Minh Chinh a rencontré Ryan McInerney, PDG de Visa, la première entreprise américaine de paiement numérique au monde avec un chiffre d'affaires de 32,6 milliards de dollars en 2023.

Ryan McInerney a déclaré que Visa considère toujours le Vietnam comme l'un de ses marchés les plus importants au monde et souhaite continuer à participer activement au marché de l'innovation et de la transformation numérique de ce pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a encouragé Visa à poursuivre ses investissements et sa participation au processus d'innovation et de transformation numérique du Vietnam, notamment sa coopération avec la Banque d'État pour élaborer une stratégie de financement globale. Il a également demandé à Visa de développer un système financier stable, durable, diversifié et solide, répondant aux objectifs de développement socio-économique.

Il lui a en particulier demandé de prendre des mesures technologiques avancées afin que les habitants des différentes régions du pays puissent accéder à ses services financiers.

Le même jour, Pham Minh Chinh a également reçu Michael Punke, vice-président des politiques publiques internationales d'Amazon Web Services (AWS), une entreprise technologique leader dans les domaines du cloud computing, du streaming numérique, de l'intelligence artificielle (IA) et du commerce électronique.

Michael Punke a affirmé qu'Amazon souhaitait travailler avec le gouvernement vietnamien pour élaborer une politique favorisant l'utilisation du cloud computing. Il a également demandé au gouvernement vietnamien d'adopter des politiques plus ouvertes et de soutenir les entreprises dans le commerce numérique et les nouveaux services.

Le Premier ministre a proposé à Amazon de continuer à allouer des ressources pour aider le Vietnam dans sa transformation numérique, en appliquant la technologie du cloud computing et en créant des mesures pour renforcer la cybersécurité. Il l'a également exhorté à mettre en place des programmes de formation et de conseil en vente pour les partenaires vietnamiens potentiels sur la plateforme Amazon, de renforcer sa coopération avec les entreprises vietnamiennes, etc.

Le même jour, Pham Minh Chinh a rencontré Mme Jane Sun, PDG de Trip.com - une multinationale de services de voyages en ligne, comptant plus de 45 000 employés et 400 millions d'utilisateurs dans le monde, qui souhaite explorer les opportunités d'investissement sur le marché touristique au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Mme Jane Sun, PDG de Trip.com. Photo: VNA

Il a exprimé son espoir que, grâce à ses ressources, sa réputation et son expérience dans le développement de plateformes numériques, en particulier celles de fourniture de services de voyage en ligne, Trip.com étendra ses opérations et investira au Vietnam dans un avenir proche.

Le Premier ministre a demandé au groupe d'aider en priorité les entreprises vietnamiennes, en particulier les PME, à rejoindre son réseau afin d'atteindre des clients du monde entier, d'améliorer l'innovation et l'application des technologies pour offrir des produits et services touristiques de haute qualité répondant aux normes internationales. Il a également demandé un soutien dans la formation des ressources humaines pour le secteur du tourisme... -VNA/VI