Le PM vietnamien reçoit le dirigeant de la province chinoise du Guangxi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 31 mars à Hanoï, Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) en visite au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine). Photo : VNA

Lors de la rencontre, les deux parties ont évalué que les relations bilatérales, en particulier depuis la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, en Chine du 30 octobre au 1er novembre 2022, ont enregistré des progrès positifs. .



La visite a créé une forte dynamique pour que l'amitié traditionnelle, le partenariat de coopération stratégique intégrale et les liens entre les secteurs et les localités des deux pays continuent à se développer profondément, ont-ils convenu.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que dans la politique extérieure du Vietnam, les relations de partenariat de coopération stratégique intégrale avec la Chine occupent toujours une place importante.



Les deux parties doivent continuer à concrétiser la perception commune atteinte par le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, et le secrétaire général du Parti communiste et président de la Chine, Xi Jinping, sur l'élévation des liens bilatéraux à une nouvelle étape de développement, a recommandé le chef du gouvernement vietnamien.



Il a déclaré que des générations de Vietnamiens se souviennent et apprécient toujours la grande aide et le soutien du Guangxi pour l’oeuvre de la libération, de l'indépendance et du développement national. Le Premier ministre a remercié le Guangxi pour le respect et la préservation du site relique relatif aux activités révolutionnaires du président Ho Chi Minh dans la localité.

Il a exprimé l'espoir que dans un proche avenir, le Guangxi et les localités du Vietnam promouvront efficacement les mécanismes de coopération existants, maintiendront des contacts réguliers et renforceront les liaisons de transport et de logistique multimodales.



Proposant l'étude pilote du modèle de "porte frontalière intelligente", il a suggéré que le Guangxi crée des conditions favorables à l'exportation des produits vietnamiens, en particulier des produits agricoles vers la Chine.



Il a invité les entreprises du Guangxi à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les projets de développement des infrastructures et de connexion des transports, ainsi qu'à promouvoir la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du tourisme, du numérique et de l'économie verte.



Il a préconisé de continuer à coordonner la gestion et la protection des frontières conformément à trois documents juridiques sur la ligne frontalière Vietnam-Chine et à d'autres documents connexes pour construire une frontière commune de paix et de stabilité.



Pour sa part, Luu Ning a déclaré que le Comité du Parti, les autorités et le peuple du Guangxi mettront en œuvre la perception commune des dirigeants de haut rang des deux Partis et des deux pays, et élargiront les échanges amicaux avec les localités du Vietnam.



Ils renforceront également la connectivité du trafic routier, ferroviaire et maritime en fonction de l'envergure de la coopération économique et commerciale entre les deux pays, a-t-il indiqué.



Les deux parties intensifieront la coopération commerciale dans le domaine de l'électricité, amélioreront l'efficacité du dédouanement en pilotant le modèle de "porte frontalière intelligente" et renforceront la collaboration dans la prévention de la criminalité transfrontalière, contribuant à consolider et à promouvoir les relations bilatérales à un niveau plus profond, offrant des avantages pratiques aux localités et aux peuples des deux parties.