Le PM vietnamien Pham Minh Chinh rencontre le président français Emmanuel Macron

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue avec le président français Emmanuel Macron, lundi 9 juin (heure locale) à l’occasion de sa participation à la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC-3) à Nice, en France.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie de rencontrer à nouveau le président français Emmanuel Macron et a transmis les salutations du secrétaire général du Parti Tô Lâm, du président de la République Luong Cuong et du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président Emmanuel Macron.



Le chef du gouvernement vietnamien a souligné le succès de la récente visite d’État au Vietnam du président Emmanuel Macron, qui a donné une forte impulsion au partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France.



Il a félicité la France pour les réalisations accomplies sous la direction du président Emmanuel Macron, notamment l’organisation réussie de l’UNOC-3, a affirmé le soutien du Vietnam au rôle d’hôte de la France, comme en témoigne la ratification par le Vietnam de l’Accord sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Accord BBNJ) lors de l’UNOC-3.



Le président français Emmanuel Macron a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour sa participation et son discours profond à l’UNOC-3 ; a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux, plein d’estime et attentionné du Vietnam lors de sa visite d’État le mois dernier ; et s’est dit convaincu que ce voyage de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh en France contribuera à promouvoir la mise en œuvre pratique des résultats obtenus lors de la récente visite.



Dans un contexte où les pays sont confrontés à de nombreux défis mondiaux, les deux dirigeants ont exprimé leur détermination à renforcer davantage leurs relations bilatérales, à servir de passerelle entre les deux régions, l’Asie et l’Europe. Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, afin de consolider constamment la confiance politique et de promouvoir les accords de coopération.



En matière d’économie, de commerce et d’investissement, le chef du gouvernement vietnamien a insisté sur l’esprit de «trois diversifications» : diversification des marchés, diversification des chaînes d’approvisionnement et diversification des produits ; et a exhorté la France à collaborer étroitement avec le Vietnam pour promouvoir le commerce bilatéral et élargir l’ouverture de leurs marchés respectifs, notamment dans un contexte économique mondial complexe.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé à la partie française de continuer à prêter son attention et d’approuver rapidement les processus et procédures visant à finaliser la ratification de l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), et inciter la Commission européenne à supprimer rapidement son «carton jaune» pour les produits de la pêche vietnamiens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le président français Emmanuel Macron, à Nice, en France, le 9 juin. Photo : VNA

Par ailleurs, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de renforcer la sécurité, la transition énergétique et de poursuivre l’expansion des projets de lutte contre le changement climatique dans les temps à venir.



Afin de promouvoir efficacement le rôle du nouveau pilier de la coopération scientifique et technologique dans les relations franco-vietnamiennes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que les deux pays devaient mettre en œuvre efficacement l’Accord intergouvernemental de coopération scientifique, technologique et en innovation et a demandé à la France de soutenir le Vietnam dans le renforcement de ses capacités dans des domaines stratégiques tels que l’aérospatiale, les satellites, les technologies énergétiques, les biotechnologies, les technologies numériques, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, le développement des infrastructures numériques et l’économie numérique.



Concernant l’intelligence artificielle, le président Emmanuel Macron s’est mis d’accord avec la proposition du Premier ministre Pham Minh Chinh de faire de la France l’un des principaux partenaires dans ce domaine, visant à assurer le développement de l’intelligence artificielle de manière transparente, équitable et durable.



Les deux parties ont souligné le rôle de la médecine française dans la médecine vietnamienne et ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, faisant du Vietnam un modèle d’application de la technologie de la santé française en Asie du Sud-Est.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu’il dirigera les ministères et secteurs vietnamiens pour mettre en œuvre sérieusement et efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays, et a demandé au président Emmanuel Macron de charger les organes français concernés de se coordonner étroitement avec le Vietnam pour promouvoir la coopération multiforme bilatérale afin de réaliser des progrès substantiels et efficaces, à la hauteur du partenariat stratégique global entre les deux pays.



Les deux dirigeants ont également discuté de questions internationales et régionales d’intérêt commun, convenant de collaborer étroitement pour promouvoir la coopération avec l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine.



Les deux parties ont souligné leur engagement à soutenir le maintien de la paix, de la stabilité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, conformément au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982. Elles ont également convenu de la nécessité de renforcer la coopération maritime, notamment en promouvant le développement de l’économie maritime, la sécurité maritime, la protection des côtes et l’environnement marin.



À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité la France à envoyer une délégation de haut rang pour assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, en octobre 2025, à Hanoi. – VNA/VI