Le PM vietnamien et le SG de l’ONU tiennent conférence de presse sur la Convention de Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, ont rencontré le milieu de presse à Hanoï le 25 octobre, à l'issue de la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (également connue sous le nom de Convention de Hanoï).



Lors de la conférence de presse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et les délégués pour leur visite au Vietnam, affirmant qu'il s'agissait d'une occasion de mieux comprendre le peuple vietnamien, son histoire, sa culture et sa tradition d'hospitalité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence de presse. Photo : VNA





Il a souhaité la bienvenue aux invités à Hanoï, capitale culturelle millénaire, ville de paix, de conscience et de dignité humaine, et capitale en plein essor. Il a également remercié les distingués invités d'avoir assisté à la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï, un événement historique.



Le Premier ministre a souligné l'importance historique de cet événement, qui témoigne de la mission et des efforts de l'ONU pour renforcer la solidarité internationale et promouvoir le multilatéralisme.



La signature de la Convention de Hanoï, hors du siège de l’ONU, avec la participation de plus de 100 pays, dont 65 l'ont déjà signée, a témoigné d'un profond sens des responsabilités face à la situation mondiale et régionale. Ces chiffres soulignent l'importance de la Convention de Hanoï, a-t-il souligné.



Le Premier ministre a également insisté sur le fait que la cybersécurité ne concerne pas un seul pays ou individu ; elle concerne tous les peuples, toutes les nations et le monde entier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, lors de la coonférence de presse à Hanoï le 25 octobre, à l'issue de la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. Photo : VNA





« Il est donc essentiel de défendre le multilatéralisme et de promouvoir la solidarité et la coopération internationale ; c'est la seule façon de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Aucun pays ni aucune personne ne peut être véritablement en sécurité si d'autres restent vulnérables aux cybermenaces », a-t-il déclaré.



De son côté, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux.



« C'est un honneur d'être à Hanoï pour la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, un traité mondial essentiel pour la protection des personnes dans le monde numérique et le premier traité sur la justice pénale depuis plus de deux décennies », a-t-il déclaré.



Il a qualifié la signature de la convention d'étape historique, soulignant qu'il était tout à fait approprié que l'événement se tienne au Vietnam, un pays qui a adopté les technologies, favorisé l'innovation et intégré la chaîne d'approvisionnement numérique mondiale.



Il a souligné qu'Internet a connecté les gens de manière extraordinaire : idées, biens et services. Cependant, chaque jour, des cyberattaques perturbent les familles, paralysent des services essentiels, nuisent aux économies et diffusent des contenus pédopornographiques horribles.



Jusqu'à présent, il n'existait aucune règle internationalement reconnue pour relever ces défis. C'est pourquoi la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité offre aux pays un nouvel outil puissant pour prévenir et combattre la cybercriminalité tout en protégeant les droits humains en ligne.



Elle permet aux forces de l'ordre de partager des preuves numériques au-delà des frontières – l'un des principaux obstacles à la justice – et établit un réseau de coopération 24 h/24 et 7 j/7 permettant aux pays de localiser les fonds, d'identifier les auteurs et de récupérer les avoirs volés.



Il a souligné que la convention est plus qu'un simple instrument juridique.



«C'est la promesse qu'aucun pays, quelle que soit sa taille ou son niveau de développement, ne sera laissé sans défense face à la cybercriminalité, que la vie privée, la dignité et la sécurité doivent être respectées, en ligne comme hors ligne, et que le multilatéralisme peut encore apporter des solutions même aux défis les plus complexes. »



« Je remercie une fois de plus le Vietnam pour son leadership et pour son engagement fort en faveur de la coopération internationale. Ensemble, nous pouvons garantir la sécurité du cyberespace pour tous », a-t-il déclaré.



Répondant à la question de l'Agence vietnamienne d’Information sur les mesures que les signataires devraient prendre et sur la manière dont ils devraient démontrer leur engagement politique pour garantir la mise en œuvre effective de la Convention afin qu'elle puisse être pleinement appliquée conformément à la feuille de route de l'ONUDC prévue pour 2027, le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré que le plus important était de la ratifier au plus vite, puis de mettre en place rapidement des mécanismes de mise en œuvre, tout en garantissant les capacités et les privilèges d'une coopération internationale efficace. - VNA/VI