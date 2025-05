Le PM vietnamien en Malaisie pour une visite officielle et le 46e Sommet de l'ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse effectueront une visite officielle en Malaisie et participeront au 46e Sommet de l'ASEAN. Photo : VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang effectueront une visite officielle en Malaisie et participeront au 46e Sommet de l’ASEAN et aux sommets associés, du 24 au 28 mai.

Cette visite est effectuée à l’invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse. – VNA/VI