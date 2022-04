Le PM: Utiliser toutes les mesures pour s'acquitter efficacement des tâches

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 4 avril à Hanoï la réunion périodique de mars du gouvernement.





Les participants ont affirmé que la situation socio-économique se redressait activement. En effet, la croissance du PIB au premier trimestre est estimée à 5,03% par rapport à la même période de l’année dernière. Les investissements directs étrangers réalisés au Vietnam au cours des trois premiers mois de 2022 ont atteint environ 4,42 milliards de dollars, en hausse de 7,8% en un an. Il s'agit du montant décaissé le plus élevé des cinq dernières années. Le commerce extérieur s’est élevé à 176,35 milliards de dollars, soit une hausse de 14,4% en variation annuelle. Les exportations ont progressé de 12,9%, les importations, de 15,9%.



Le marché du travail a présenté de nombreux signes positifs. Le nombre de personnes ayant un emploi et le revenu mensuel moyen des employés ont augmenté par rapport au trimestre précédent et par rapport à la même période de l'an dernier.



Concernant l'épidémie de COVID-19, le nombre de cas graves a reculé et le taux de mortalité par nombre de cas a fortement diminué...



Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que dans les temps à venir, il faudrait continuer à faire des efforts pour surmonter les défis et difficultés. Il a ordonné aux ministères et organes compétents d’utiliser toutes les mesures pour s'acquitter efficacement de leurs tâches.



Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de se concentrer sur le maintien de la stabilité macroéconomique, d’assurer une prévention et un contrôle efficaces du COVID-19, de maintenir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, d'obtenir le soutien d'amis internationaux pour développer le pays...



S'agissant des tâches spécifiques, le Premier ministre a demandé de lancer des mesures pour accélérer le décaissement des investissements publics, la mise en oeuvre des programmes de reprise et de développement socio-économiques, d’élaborer des scénarios pour faire face aux impacts du conflit en Ukraine...



Lors de la réunion, les participants ont également discuté des propositions d'élaboration de la loi sur la gestion et l'utilisation du capital de l'État investi dans la production et les affaires dans les entreprises (amendée), d'un projet de loi sur le développement industriel, d’un projet de loi sur l'examen et le traitement médicaux, ainsi que plusieurs autres problèmes importants.