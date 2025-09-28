Le PM travaille avec la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense sur l’industrie de défense

Le PM Pham Minh Chinh travaille avec les dirigeants de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense nationale sur le développement de l'industrie de la défense. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, a travaillé le 27 septembre à Hanoï avec les dirigeants de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense sur le développement de l'industrie de défense du Vietnam.

Ont participé à la séance de travail le membre du Bureau politique et ministre de la Défense, le général Phan Van Giang ; le secrétaire du Comité central du Parti et ministre par intérim des Affaires étrangères, Le Hoai Trung ; le vice-Premier ministre Bui Thanh Son ainsi que les ministres et responsables de certains ministères. Étaient également présents le ministre, chef du Bureau du gouvernement, le gouverneur de la Banque d’État du Vietnam et le président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite des installations de production de l'industrie de la défense. Photo : VNA

Après avoir écouté les rapports du ministère de la Défense et du Département général de l’industrie de défense sur la direction, la mise en œuvre et les résultats obtenus, le Premier ministre a salué leurs réalisations remarquables enregistrées au cours des neuf premiers mois de 2025.

Analysant le contexte et la conjoncture, le chef du gouvernement a appelé à renforcer les efforts de recherche scientifique et d’application technologique afin d’accélérer la modernisation de l’industrie de défense, contribuant ainsi à l’édification et à la défense de la République socialiste du Vietnam. - VNA/VI