Le PM termine son voyage d'affaires aux États-Unis et part pour une visite officielle au Brésil

Samedi matin, 23 septembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne l’accompagnant ont quitté l'aéroport international John F. Kennedy à New York, terminant avec succès leur voyage d'affaires pour assister à la Semaine de haut niveau de la 78e Assemblée générale des Nations Unies et leurs activités bilatérales aux États-Unis et sont partis pour une visite officielle au Brésil du 23 au 26 septembre, à l'invitation du président Lula da Silva.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Au cours des 34 dernières années, les relations Vietnam-Brésil se sont bien développées, devenant des partenaires stratégiques en 2007. Le Brésil est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le deuxième en Amérique (après les États-Unis).



En 2022, le commerce bilatéral a enregistré un niveau record de 6,78 milliards de dollars, dont 2,24 milliards de dollars d'exportations et 4,55 milliards de dollars d'importations de la part du Vietnam. Le Brésil compte actuellement six projets d'investissement au Vietnam avec un capital social total de 3,83 millions de dollars. Notamment, en tant que président tournant du Marché commun de l’Amérique du Sud (MERCOSUR), en 2023, les deux parties promeuvent activement le lancement des négociations sur l'accord de libre-échange Vietnam-MERCOSUR.



Outre la coopération dans le domaine diplomatique, les deux pays disposent également de mécanismes de coopération dans les domaines de la défense, de l'agriculture, des sciences et des technologies, de l'éducation et de la formation, de la culture... Sur le plan multilatéral, les deux pays partagent des points de vue communs sur de nombreux problèmes internationaux et se soutiennent dans les forums multilatéraux.



La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil vise à renforcer la confiance politique, à approfondir la coopération multiforme et à concrétiser les relations bilatérales, en les rendant plus efficaces, notamment dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, de l’éducation, du tourisme...