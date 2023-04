Le PM souligne l'importance du secteur économique à investissements étrangers

Le Parti et l'État vietnamiens ont toujours accordé une attention particulière au secteur économique à investissement étranger, le considérant comme une partie importante de l'économie nationale,avec une saine concurrence et l'égalité avec les autres secteurs économiques, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo: VNA



En présidant une conférence tenue le 22 avril à Hanoï avec des investisseurs étrangers pour résoudre les difficultés des entreprises, le chef du gouvernement a insisté sur la signification importante de la conférence dans le contexte de situation mondiale aux fluctuations compliquées, qui affectent la situation économique vietnamienne.

Il a souligné la volonté de son gouvernement d'écouter et d'accompagner les investisseurs étrangers, affirmé que l'État vietnamien respectait et protégeait toujours les droits et intérêts légitimes des investisseurs, et veillait à l'harmonisation des intérêts entre l'État, les investisseurs et les travailleurs.



Appréciant les efforts et l'efficacité des entreprises et des investisseurs étrangers au Vietnam, Pham Minh Chinh a noté les défis et divers problèmes existants qui nécessitent des mesures spécifiques, en particulier le fait que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit d'appliquer un impôt minimum mondial à partir de 2024 qui aura un grand impact sur l'attraction des investissements étrangers.



Il a exhorté les délégués à discuter franchement des problèmes et à donner des solutions concrètes et des propositions afin d'améliorer l'efficacité des investissements étrangers au Vietnam.



Se référant à l'exonération, à la réduction d'impôt et au bail foncier pour les entreprises, Pham Minh Chinh a déclaré que le gouvernement avait ordonné à la Banque d'État d'élaborer des politiques monétaires sur l'allongement des délais de paiement des dettes des entreprises.

A l'issue de la conférence, le chef du gouvernement a promis que son pays continuerait à créer des conditions favorables et à construire un environnement des affaires sûr, transparent et compétitif afin que les entreprises et les investisseurs puissent mener à bien leurs projets à long terme.



Le Vietnam prône une attraction sélective des investissements, avec comme priorités les projets dans les hautes technologies, l'innovation, la recherche et le développement, en plus de faciliter la participation des entreprises vietnamiennes à la chaîne de valeur, et de promouvoir l'économie numérique, verte et circulaire, a souligné Pham Minh Chinh.



Il a confié aux ministères, aux branches et aux localités la responsabilité de mettre en œuvre sérieusement et efficacement les politiques du Parti et de l'État sur cette question, et de continuer à perfectionner les institutions et les politiques d'investissement étranger, en garantissant un équilibre approprié et flexible en fonction des caractéristiques des villes et des régions.



Il a également ordonné la promotion de la coopération public-privé et l'utilisation efficace de toutes les ressources, en particulier l'investissement direct étranger, pour le développement national.



Il a recommandé aux entreprises de développer une stratégie commerciale à long terme, durable et respectueuse de l'environnement, en se concentrant sur des domaines tels que la transformation numérique, l'économie circulaire et l'innovation, entre autres.



Enfin, il a insisté sur sur la nécessité de conjuguer les efforts avec des actions concrètes et efficaces pour un monde de paix, de stabilité, de coopération, de développement et ne laissant personne de côté.



De son côté, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a déclaré que ce premier trimestre, le pays a maintenu ses grands équilibres macroéconomiques, son marché monétaire, garanti les liquidités de son système bancaire.



Avec ces résultats positifs, de nombreuses organisations internationales prestigieuses ont relevé la cote de crédit du pays et prévoient une croissance économique de 6,3 à 7% cette année, a rapporté Nguyen Chi Dung.



Il a décrit 2023 comme une année importante pour mettre en œuvre le plan de restructuration de l'économie à moyen terme, ainsi que les objectifs du plan de développement socio-économique de la période 2021-2025.



Nguyen Chi Dung a proposé des initiatives pour résoudre les difficultés des entreprises, exprimant sa confiance qu'avec l'attention et la direction du gouvernement et les efforts de l'ensemble du système politique et de la communauté des affaires, notamment les investisseurs étrangers, le pays surmonterait ses difficultés et défis pour poursuivre sur la voie du développement et de la prospérité.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au 20 avril, le pays avait accueilli 37.065 projets d'IDE valides d'une valeur de près de 445,9 milliards de dollars. Les décaissements d'IDE avaient dépassé 279,8 milliards de dollars, soit près de 62,8% de l'investissement total.