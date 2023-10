Le PM souhaite une coopération plus étroite avec le Land allemand de Basse-Saxe

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le potentiel de coopération entre le Vietnam, l'Allemagne et l'État de Basse-Saxe, et a suggéré aux deux parties de renforcer leur coopération dans différents domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil. Photo : VNA

Recevant le 2 octobre à Hanoï le ministre-président de Basse-Saxe, Stephan Weil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l'Allemagne était le principal partenaire économique du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE) et qu'il restait aux deux pays une grande marge de manœuvre pour renforcer leur coopération dans de nombreux domaines.

Il a exprimé son espoir d'un partenariat stratégique plus intensif avec l'Allemagne en général et la Basse-Saxe en particulier.

Il a profité de cette occasion pour remercier le gouvernement et le peuple allemands pour leur soutien au Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance nationale d’hier et pour l’œuvre actuelle de la construction et du développement nationaux, ainsi que pour leur solidarité dans la lutte contre le COVID-19, aidant le Vietnam à contrôler la pandémie du pays et rouvrir ses portes.

Le Premier ministre a souligné que le commerce entre le Vietnam et la Basse-Saxe était évalué à 1,4 milliard d'euros (1,46 milliard de dollars) l'année dernière, soit l'équivalent d'un dixième des revenus commerciaux entre les deux pays.

Les deux parties devraient favoriser la coopération dans les domaines politique et diplomatique, les investissements commerciaux, la réponse au changement climatique, la formation professionnelle et les échanges entre les peuples, a-t-il suggéré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également appelé les autorités allemandes à encourager les entreprises locales à investir dans ce pays d'Asie du Sud-Est dans les domaines où les deux parties ont des atouts et une demande comme la haute technologie, la transformation numérique et la réponse au changement climatique, tout en soutenant le parlement allemand à bientôt ratifier l’accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et exhorter la Commission européenne (CE) à retirer son « carton jaune » d’avertissement contre les fruits de la mer vietnamiens.

Le gouvernement vietnamien, les ministères, les agences et les localités sont toujours prêts à créer des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers, notamment ceux allemands, opèrent dans le pays, a-t-il souligné.

En réponse, Stephan Weil, accompagné de représentants de plus de 40 entreprises de Basse-Saxe, a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et d'affaires étrangères, notant que les autorités et le milieu d’affaires de l'État accordent une grande valeur au potentiel de coopération entre les deux parties et souhaitent établir des partenariats avec des ministères, agences, localités et entreprises vietnamiennes.

Il a partagé le point de vue du Premier ministre Pham Minh Chinh sur les domaines de coopération prioritaires, notamment les investissements commerciaux, la réponse au changement climatique, les énergies renouvelables, la formation de travailleurs qualifiés et le tourisme.

Le responsable s'est engagé à déployer des efforts pour promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne de manière plus pratique et plus efficace.