Le PM souhaite une contribution active de la nouvelle diplomate australienne aux relations Vietnam-Australie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit Mme Gillian Bird, nouvelle ambassadrice d’Australie au Vietnam. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 2 juillet à Hanoï, Mme Gillian Bird, nouvelle ambassadrice d’Australie au Vietnam, à l’occasion de sa prise de fonction.

Le chef du gouvernement a chaleureusement salué l’arrivée de la diplomate australienne et exprimé sa confiance dans le fait que son mandat marquerait une nouvelle avancée dans les relations entre le Vietnam et l’Australie. Il a souligné que, plus de 50 ans après l’établissement des relations diplomatiques, les liens bilatéraux se sont fortement développés, notamment avec l’élévation, en 2024, de leurs relations au rang de Partenariat stratégique global, le niveau le plus élevé dans les relations extérieures du Vietnam.

Le Premier ministre a invité la diplomate à coopérer étroitement avec les ministères et agences des deux pays pour mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux. Il a appelé à renforcer les échanges politiques à tous les niveaux, à maintenir les mécanismes de coopération existants et à approfondir la confiance mutuelle. Mettant l’accent sur les opportunités économiques, il a exprimé le souhait de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars, soulignant que les deux économies sont hautement complémentaires en termes de marchés, de ressources humaines et de matières premières.

Le dirigeant vietnamien a remercié l’Australie pour son soutien constant, notamment dans les domaines de la formation linguistique et professionnelle pour des cadres vietnamiens. Il a proposé à Canberra d’appuyer la mise en œuvre du programme national visant à faire de l’anglais une langue seconde dans les écoles vietnamiennes.

Il a souhaité que l’Australie poursuive l’octroi de bourses d’études et facilite la venue d’étudiants vietnamiens, tout en renforçant la coopération universitaire. À ce titre, il a salué le rôle de l’Université RMIT au Vietnam, considérée comme un modèle de coopération exemplaire dans le domaine de l’éducation entre les deux pays. Le chef du gouvernement a en outre souhaité que l’Australie continue de favoriser l’intégration et la participation active de la communauté vietnamienne à la vie sociale et culturelle australienne, en tant que pont d’amitié entre les deux peuples.

De son côté, l’ambassadrice Gillian Bird a salué les réformes menées par le Vietnam, en particulier dans les domaines institutionnels et juridiques. Elle a affirmé que son pays, ainsi que sa mission diplomatique, continueraient de soutenir les efforts de modernisation du Vietnam.

Elle a réaffirmé sa volonté de contribuer activement au renforcement de la confiance politique et de la coopération bilatérale dans divers domaines : économie, commerce, investissement, éducation, tourisme, échanges entre les peuples mais aussi dans les secteurs émergents comme l’innovation, les minéraux critiques et la lutte contre le changement climatique. Elle a souligné l’importance de la stratégie australienne de coopération économique avec l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040, dans laquelle le Vietnam occupait une place centrale.

L’ambassadrice a également salué la communauté vietnamienne en Australie, de plus de 350 000 personnes, comme une force dynamique qui contribue de manière significative au développement économique et social du pays hôte, tout en constituant un lien solide entre les deux nations. - VNA/VI