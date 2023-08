Le PM singapourien Lee Hsien Loong arrive à Hanoi pour une visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong et sa suite sont arrivés dimanche après-midi 27 août à Hanoi, entamant une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 août à l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong et sa suite sont arrivés dimanche après-midi 27 août à Hanoi. Photo : VNA

Il s’agira de sa cinquième visite au Vietnam à cette fonction.

La visite fait partie d'une série d'événements organisés par les deux pays à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et du 10e de leur partenariat stratégique, après la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en février dernier.

Cette visite permettra de consolider, de promouvoir et d’approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

Au cours de cette visite, le Premier ministre Lee Hsien Loong participera à une série d'événements importants démontrant la coopération intégrale et la confiance mutuelle.

Le Vietnam et Singapour ont officiellement établi le 1er août 1973 leurs relations diplomatiques. Au cours de ces 50 dernières années, les relations entre les deux pays se sont considérablement développées, de manière dynamique, récoltant de nombreux succès et offrant encore de nombreuses perspectives pour un avenir encore plus prometteur.