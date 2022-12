Le PM salue les contributions des forces de sécurité publique aux réalisations communes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la 78e Conférence nationale sur la sécurité publique qui s'est ouverte à Hanoï le 19 décembre, affirmant que la force avait grandement contribué aux réalisations du Vietnam cette année.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la 78e Conférence nationale sur la sécurité publique. Photo : VNA

L'événement de deux jours, organisé sous la présidence du ministre de la Sécurité publique, le général To Lam, examine la performance des tâches de sécurité publique en 2022 et discute des orientations pour les tâches de l'année prochaine et au-delà.

Faisant rapport sur les performances de 2022, le vice-ministre, le général de corps d’armée Luong Tam Quang, a déclaré que la force avait pris l'initiative de saisir la situation, proposé de nombreuses politiques et solutions importantes sur la garantie de la sécurité et de l'ordre, le développement socio-économique et la promotion des relations extérieures, contribuant ainsi aux grands événements politiques, économiques et sociaux du pays, en particulier les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games), et popularisant l'image du Vietnam en tant que pays sûr et hospitalier.

Cette année marque également une étape importante pour la force alors que le ministère a lancé son bureau permanent sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU et a envoyé des officiers à une mission de maintien de la paix de l'ONU. Les efforts de prévention et de contrôle de la criminalité ont également enregistré des résultats fructueux, contribuant à améliorer l'ordre social et la sécurité, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le vice-ministre, le général de corps d’armée Trân Quôc Tô, a présenté un rapport sur la mise en œuvre de la Résolution n° 12-NQ/TW du Bureau politique, datée du 16 mars 2022, sur l'amélioration de la construction d'une élite vraiment propre, forte et régulière, et une force de sécurité publique moderne qui répond aux exigences et aux tâches dans le nouveau contexte.

S'adressant à l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que malgré la situation complexe et imprévisible dans la région et dans le monde, le Vietnam a atteint avec succès la plupart des objectifs, notamment le contrôle de la pandémie, la promotion de la reprise et le développement socio-économiques, la protection ferme de l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la défense, la sécurité, l'ordre et la sécurité sociale et la promotion des activités diplomatiques de manière extensive, substantielle et efficace.

Il a attribué ces réalisations en partie aux énormes contributions de la force de sécurité publique populaire, notamment son règlement des affaires sous la supervision du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle de la corruption et des phénomènes négatifs.



Il a également applaudi les initiatives du ministère en matière de réformes administratives et judiciaires, le bâtiment de l'e-gouvernement ; la réforme du mouvement « Tout le peuple protège la sécurité de la patrie », l'amélioration de la sécurité routière, de la prévention et du contrôle des incendies, de la recherche et du sauvetage, la réalisation du bien-être sociale, ainsi que des activités de coopération diplomatique et internationale.

Le Premier ministre a déclaré qu'il y aura plus de difficultés et de défis que d'opportunités et d'avantages dans la nouvelle période, la force aura de nombreuses tâches plus lourdes et plus compliquées à remplir pour répondre aux exigences du Parti et de l'État et à la confiance du peuple.

Il a demandé à la force de continuer à travailler en étroite collaboration avec les comités du Parti et les autorités à tous les niveaux tout en mettant en jeu la force de l'ensemble du système politique et de tous les peuples pour protéger la sécurité nationale, maintenir l'ordre et la sécurité sociaux et stimuler le développement socio-économique et l'intégration dans le monde.



Le chef du gouvernement a exigé que les forces de sécurité publique aient une bonne compréhension et une prévision précise de la situation ; faire de manière proactive des propositions sur la défense de la sécurité nationale et de l'ordre et de la sécurité sociaux et prévenir, détecter et lutter contre les complots et les actes « d'évolution pacifique », la subversion par des forces hostiles et réactionnaires, traiter les problèmes complexes et émergents de manière opportune et efficace et répondre rapidement aux menaces de sécurité non traditionnelles.

Il est également important d'accélérer les réformes administratives, renforcer la coordination avec l'armée populaire, les ministères et les secteurs, favoriser la coopération internationale, prendre de manière proactive des mesures pour protéger la sécurité et les intérêts nationaux tôt et à distance, prêter l'attention voulue à la construction et à la rectification du Parti et renforcer l'inspection et la supervision pour gérer tout acte répréhensible au sein du ministère, selon le Premier ministre.