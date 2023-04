Le PM salue la première visite au Vietnam du chef de la diplomatie autrichienne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué lundi 17 avril à Hanoi la première visite au Vietnam du ministre fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales Alexander Schallenberg.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du ministre fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales Alexander Schallenberg. Photo : VNA

Recevant le chef de la diplomatie autrichienne, il s’est félicité des résultats de son entretien avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son, ainsi qu’un forum de coopération Vietnam-Autriche avec la participation des entreprises des deux pays dans la même journée.

Dans sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, d’intégration mondiale active et proactive de manière globale et extensive, le Vietnam apprécie et souhaite toujours renforcer les liens de coopération avec l’Autriche, un partenaire important de l’Union européenne, a-t-il déclaré.

Le ministre Alexander Schallenberg a affirmé que le gouvernement autrichien considère toujours le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans la région et cherche à élargir la coopération avec ce pays d’Asie du Sud-Est dans divers domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le gouvernement et le peuple autrichiens pour leur soutien inestimable au Vietnam dans le processus de développement national et la lutte passée contre le Covid-19.

Il a proposé que les deux parties promeuvent l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier celles de haut niveau, pour renforcer la confiance et la compréhension mutuelles, créant ainsi une force motrice pour leur coopération en tous domaines.

Saluant l’Autriche comme l’un des 10 principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Europe au cours des dernières années, il a estimé que les entreprises des deux pays continueront à travailler en étroite collaboration et à exploiter les avantages apportés par l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour porter le commerce bilatéral à 4 milliards de dollars dans les années à venir.

Il a souhaité que l’Autriche crée des conditions favorables pour que les produits vietnamiens tels que l’électronique, l’habillement, le cuir et les chaussures, les produits agricoles et aquatiques accèdent aux marchés autrichien et européen.

À cette occasion, il a proposé au gouvernement autrichien d’exprimer son soutien et d’appeler la législature autrichienne à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et à soutenir la suppression rapide par la Commission européenne (CE) de l’avertissement de carton jaune sur les exportations de produits aquatiques vietnamiens.

Le dirigeant vietnamien a souligné la nécessité d’intensifier la coopération bilatérale dans les domaines correspondant aux avantages et aux besoins des deux parties, tels que la science et la technologie, les infrastructures, le travail, la formation professionnelle, la transformation numérique, l’économie circulaire et la transition verte. Les deux pays ont un grand potentiel pour élargir la coopération dans les échanges culturels, artistiques et musicaux, et dans le tourisme.

Il a exprimé son souhait que le gouvernement autrichien continue d’offrir tout le soutien possible à la communauté vietnamienne vivant et travaillant en Autriche, contribuant ainsi à la prospérité de l’Autriche et servant de pont pour propulser la coopération bilatérale.

Le ministre Alexander Schallenberg a, pour sa part, déclaré que l’Autriche souhaite approfondir ses liens avec le Vietnam dans tous les domaines, ajoutant que le gouvernement et le monde des affaires autrichiens étaient intéressés par une coopération pratique et efficace avec les partenaires vietnamiens.

Il a convenu que les deux parties devraient intensifier leur coopération dans le domaine du travail en envisageant la signature d’accords de coopération entre les deux gouvernements, la réalisation de projets de formation entre les universités et la formation en cours d’emploi dans des entreprises autrichiennes au Vietnam, ainsi que le développement du marché du travail.

Les deux parties se sont engagées à se soutenir lors de forums multilatéraux et régionaux. En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, ils ont partagé l’importance d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que de régler les différends par des mesures pacifiques conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.