Le PM rend visite aux travailleurs en service pendant les vacances du Têt

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite aux travailleurs en service à Hanoï pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt), le 12 février, ou le troisième jour du premier mois lunaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite aux travailleurs en service à Hanoï pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt). Photo : VNA

En visitant le chantier de construction de la station S12 dans le cadre du projet de la ligne de métro Nhon-Hanoi, il a félicité les ouvriers pour leur travail tout au long du Têt.Il a demandé aux unités non seulement d'organiser les véhicules et la main-d'œuvre, mais également de rechercher et d'appliquer la technologie pour accélérer la construction du projet, qui a été longtemps retardée. Après 13 ans de construction, avec de nombreux ajustements, le projet de la ligne de métro Nhon - Station Hanoi est actuellement achevé à environ 78 %.Le gouvernement et la ville de Hanoï continueront d'analyser les causes de la lenteur des progrès afin de trouver des solutions et de créer les meilleures conditions pour promouvoir la mise en œuvre, a affirmé Pham Minh Chinh.En rendant visite le Têt aux travailleurs de l'Entreprise d'Environnement Urbain de Hanoï (URENCO) qui nettoyaient les rues de Dien Bien Phu et Hoang Dieu, le chef du gouvernement les a remerciés d'avoir travaillé pendant leurs vacances pour une capitale verte, propre et sûre.