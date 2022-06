Le PM rend visite à des enfants malades à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite le 31 mai et remis des cadeaux aux enfants malades à l'Hôpital national pour enfants du Vietnam, à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance et du Mois d'action pour les enfants.

Il s'est entretenu avec des enfants soignés à l'hôpital et leur a souhaité un rétablissement après une maladie.

S'adressant aux responsables et au personnel médical de l'hôpital, le chef du gouvernement a souligné qu'après la maîtrise de la pandémie de COVID-19, une plus grande attention devrait être accordée aux soins de santé pour les enfants.

Il a reconnu l'excellent travail de l'hôpital pendant plus d'un demi-siècle depuis sa fondation et a exhorté l'hôpital à devenir un établissement de soins de santé modèle pour les enfants.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l'hôpital de s'associer à d'autres établissements médicaux et au ministère de la Santé pour mener des recherches intensives sur les impacts de la pandémie sur la santé physique et psychologique des enfants.

Il a de nouveau souligné la priorité que le gouvernement accorde aux soins de santé et à l'éducation, et a lancé un appel au personnel médical de l'hôpital pour qu'il prodigue les meilleurs soins possibles aux enfants malades.

Les responsables de l'hôpital ont indiqué que l'hôpital dispense des examens médicaux et des traitements à environ un million d'enfants chaque année.