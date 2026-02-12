Báo Ảnh Việt Nam

Le PM rend visite à des anciens dirigeants et hommage à des disparus du Parti et de l’État

En déplacement à Ho Chi Minh-Ville à l’occasion du Têt du Cheval 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté ses vœux aux anciens dirigeants du Parti et de l’État et rendu hommage aux responsables disparus, réaffirmant la continuité, la reconnaissance et la détermination du gouvernement pour le développement du pays.

À l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et présenté ses vœux à des anciens dirigeants du Parti et de l’État avant de déposer de l’encens en mémoire de responsables disparus, à Ho Chi Minh-Ville.

 

Le chef du gouvernement s’est notamment rendu auprès des anciens présidents Nguyen Minh Triet et Truong Tan Sang ainsi que de l’ancien Premier ministre Nguyen Tan Dung. Il leur a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de succès pour la nouvelle année, exprimant le souhait qu’ils continuent à apporter leurs précieuses contributions au développement national.

 

Informant les anciens dirigeants des activités du gouvernement après le succès du 14e Congrès national du Parti, il a souligné la détermination à mettre en œuvre les résolutions stratégiques afin d’atteindre une croissance à deux chiffres dès 2026, en vue des objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045.

Le Premier ministre a également affirmé l’attention portée à l’organisation du Têt dans l’esprit de « ne laisser personne de côté », afin que chaque foyer puisse célébrer le Têt dans la joie, la sécurité et la dignité.

 

Les anciens dirigeants ont salué les acquis socio-économiques du pays et exprimé leur confiance dans les perspectives de développement.

vnanet-nguyen-van-linh.jpg
Le PM Pham Minh Chinh se rend hommage de l'ancien secrétaire général du Parti Nguyen Van Linh. Photo: VNA

À cette occasion, Pham Minh Chinh a rendu hommage aux anciens dirigeants disparus, dont des défunts secrétaires généraux et Premiers ministres, saluant leur dévouement à la nation. Il a présenté ses vœux aux familles des défunts.

Il a aussi honoré la mémoire d’anciens responsables de la sécurité et des affaires intérieures. -VNA/VI 

