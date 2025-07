Le PM rend hommage au Président Hô Chi Minh et aux Héros morts pour la Patrie à Quảng Trị

Dans la matinée, le chef du gouvernement a déposé des offrandes de fleurs et d'encens au temple dédié au Président Hô Chi Minh et aux Héros morts pour la Patrie, situé dans le quartier de Đông Hoi. Accompagné d’une délégation de hauts responsables, il a observé une minute de silence en hommage au Président Hô Chi Minh ainsi qu’aux soldats tombés pour l’indépendance nationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des anciens combattants de Quang Tri. Photo : VNA

La province de Quảng Trị, marquée par de violents combats durant les guerres, compte environ 270 000 personnes bénéficiaires de politiques sociales, dont plus de 32 000 martyrs, près de 25 000 blessés de guerre et anciens combattants malades, ainsi que 4 197 Mères héroïnes. La localité abrite aujourd’hui 157 cimetières militaires regroupant plus de 74.000 tombes de martyrs.

Le Premier ministre a salué les efforts de la province en matière de soutien aux personnes ayant contribué à la révolution. Il a encouragé les autorités locales à poursuivre l’enseignement et la mise en pratique de la pensée, de la morale et du style de vie du Président Hô Chi Minh afin de construire une nation forte, prospère et civilisée.

Dans l’après-midi, le Premier ministre s’est rendu au site historique du bac de Long Đai, dans la commune de Truong Ninh, où il a rendu hommage aux combattants tombés au champ d’honneur. Durant la guerre contre l'armée américaine, le bac et le pont flottant de Long Đai constituaient un point stratégique de la piste Hô Chi Minh. Bombardée intensément, la zone était surnommée « l’enfer de feu » par les combattants vietnamiens.

Malgré les pluies de bombes américaines, les soldats, les jeunes volontaires, les miliciens et les civils locaux… ont toujours maintenu la circulation des convois militaires, assurant un soutien crucial au front sud. En juin 1969, le Président Hô Chi Minh a signé un décret attribuant le titre de « Héros des forces armées populaires » à la 16e compagnie du génie militaire, unité chargée de garantir le bon fonctionnement du bac.

Poursuivant son itinéraire mémoriel, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également visité le bac de Long Đai II, où 16 jeunes volontaires de l’unité C130 de la province de Thái Bình ont péri sous les bombes américaines le 19 septembre 1972. Il a assisté à une cérémonie de dépôt de fleurs et d'encens et a inspecté les travaux de restauration du site.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh dépose des fleurs dans la rivière Long Dai où 16 jeunes volontaires ont sacrifié leur vie en 1972. Photo : VNA

Ce projet de restauration du site, lancé à l’occasion du 50e anniversaire de la Réunification nationale, dispose d’un budget d’environ 20 milliards de dôngs. Il comprend notamment la construction de stèles, d’espaces commémoratifs, d’embarcadères et d’un monument en hommage au courage indomptable des jeunes volontaires durant la guerre.

Le chef du gouvernement a souhaité que ce complexe commémoratif soit rapidement achevé, devenant un haut lieu de mémoire historique, culturelle et spirituelle le lon du fleuve Long Đại, perpétuant ainsi la reconnaissance de la nation envers ses héros. - VNA/VI