Le PM rencontre le président de la Chambre des députés du Luxembourg

Dans l'après-midi du 9 décembre (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle au Luxembourg, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre avec le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen. Photo: VNA

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime le rôle et la position importants du Luxembourg au sein de l'Union européenne (UE), et a souligné sa volonté de renforcer la coopération entre les deux pays.



Le président de la Chambre des députés du Luxembourg a exprimé son impression sur les réalisations du Vietnam en matière de réponse à l’épidémie, de reprise et de développement socio-économiques, et de diplomatie. Il a émis le souhait de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour renforcer la coopération multilatérale et le système multilatéral fondé sur des règles.

Les deux parties ont convenu de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux, de se coordonner étroitement dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux, de promouvoir les efforts conjoints pour maintenir la paix et la sécurité internationales, réaliser les objectifs de développement durable et répondre aux défis mondiaux.



Les deux parties ont convenu de continuer à approfondir la coopération économique et d'investissement, et d'élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que la finance verte et la réponse au changement climatique.



Pham Minh Chinh a demandé à la partie luxembourgeoise de soutenir le retrait par la Commission européenne du “carton jaune” imposé à la pêche vietnamienne, d’aider le Vietnam à construire un centre financier international…



Appréciant les efforts du Vietnam pour promouvoir le développement durable de la pêche, Fernand Etgen s'est félicité de la mise en place rapide d'un partenariat stratégique pour la finance verte entre les deux pays.



S’agissant de la Mer Orientale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Chambre des députés du Luxembourg de soutenir le règlement pacifique des différends, l’application complète de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’élaboration d'un Code de conduite (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.