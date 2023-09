Le PM rencontre la directrice générale du FMI en Indonésie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, en marge du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes à Jakarta, en Indonésie, le 4 septembre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva. Photo : VNA

La directrice générale du FMI Kristalina Georgieva a souligné la croissance économique positive de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Vietnam, qui, a-t-elle déclaré, a contribué de manière significative à stimuler la croissance durable de l’économie mondiale.



Pour sa part, le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh a remercié le FMI et la directrice générale pour leur soutien au Vietnam en matière de conseil et d'élaboration de politiques, aidant le pays à stabiliser la macroéconomie et le secteur financier et monétaire et à redresser l'économie nationale.



Saluant le rôle du Fonds dans la promotion de la reprise économique après la pandémie de COVID-19 et définissant des orientations majeures pour éliminer les difficultés et les défis, le Premier ministre vietnamien a déclaré que le Vietnam restait prêt à travailler avec le FMI pour mettre en œuvre l'agenda, en se concentrant sur les trois piliers de la stabilisation de l'économie. la macroéconomie, en soutenant les pays vulnérables et en stimulant la croissance.



Concernant la situation économique mondiale, La directrice générale du FMI Kristalina Georgieva a souligné une série de difficultés et de défis qui affectent également le Vietnam.



Pham Minh Chinh a également noté que l'économie mondiale est affectée par de nombreux facteurs, notamment les effets persistants de la pandémie de COVID-19, le conflit en Ukraine, le resserrement monétaire de nombreuses économies, la baisse de l'offre et de la demande et la stagnation de la production et des affaires.



Pour surmonter les difficultés et les défis actuels, le Premier ministre et la directrice générale du FMI ont convenu de la nécessité de solutions globales pour assurer la paix et la stabilité.



Ils ont souligné l'importance de renforcer la solidarité internationale, de promouvoir le multilatéralisme et de continuer à promouvoir l'intégration internationale.



Ils ont partagé le point de vue selon lequel les pays doivent s'unir pour trouver de nouveaux moteurs de croissance, notamment la croissance verte, l'économie circulaire et l'économie du partage, ainsi que la nécessité de mobiliser des ressources pour développer la production et les affaires, créer plus d'emplois, promouvoir l'innovation et les start-ups, et à ne pas politiser les questions économiques, scientifiques et technologiques.



Les deux parties ont convenu de renforcer la signature et la négociation d'accords de libre-échange, de supprimer les barrières commerciales pour faciliter la circulation mondiale des marchandises, gérer les problèmes de manière pacifique et coopérative, promouvoir la mobilisation des ressources pour le développement à travers des partenariats public-privé.



Le Premier ministre a souligné que dans le contexte de développements économiques mondiaux complexes et de risques potentiels, le Vietnam continuera à mettre en œuvre les groupes de solutions mentionnés ci-dessus pour maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l'inflation, maintenir la dynamique de croissance, assurer les grands équilibres de l'économie et contrôler la dette publique.



Le Vietnam continuera à mettre en œuvre une politique monétaire et budgétaire flexible et efficace avec pour objectifs clés de promouvoir les investissements nationaux et étrangers, en particulier ceux du secteur public. Le Vietnam coordonnera également et appellera les principaux pôles économiques, dont l'ASEAN, à se donner la main pour mettre en œuvre les solutions.



La directrice générale du FMI a déclaré que dans les temps à venir, le FMI continuera à proposer des solutions pour aider les économies membres à accroître leur résilience face aux chocs futurs.



Dans le contexte actuel de fragmentation de l'économie mondiale, le FMI espère que l'ASEAN en général et le Vietnam en particulier, sur la base de leurs résultats en matière de croissance économique, renforceront leur rôle dans la connexion des économies et auront une voix plus forte dans la promotion de la coopération mondiale.



Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à s'associer au FMI pour mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir la reprise économique.



Le Vietnam espère que le FMI continuera à soutenir le Vietnam en matière de conseil et d'élaboration de politiques et de soutien technique afin que le Vietnam puisse atteindre ses objectifs de développement.



A cette occasion, Pham Minh Chinh a invité Kristalina Georgieva à se rendre prochainement au Vietnam et cette dernière a accepté l'invitation avec plaisir.