Le PM rencontre la communauté vietnamienne en Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré dimanche après-midi, 25 juin, des représentants des bureaux de représentation du Vietnam et de la communauté vietnamienne en Chine, dans le cadre de sa visite officielle en Chine et de sa participation à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Chine. Photo : VNA

Le Premier ministre Chinh a déclaré que sa visite visait à approfondir les relations traditionnelles et le voisinage entre les deux pays.

Il a approuvé que le Parti et l'État considèrent toujours la communauté des Vietnamiens à l’étranger de plus de 5,3 millions de personnes, y compris en Chine, comme faisant partie intégrante du grand bloc de solidarité nationale, l'un des moteurs et une source de la force de développement du pays.

Le Parti et l'État prêtent toujours attention et disposent de mécanismes et de politiques pour aider les Vietnamiens d'outre-mer à obtenir un statut juridique complet, à stabiliser leur vie, à développer leur économie, à se conformer à la loi et à s'intégrer dans le pays d'accueil, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a exprimé son espoir que le peuple vietnamien en Chine continuera à servir de passerelle pour l'amitié traditionnelle et le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux nations.

Il a également déclaré qu'il apporterait des contributions plus substantielles et plus efficaces à la cause de l'édification et du développement du Vietnam.

Concernant les propositions de la communauté, le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et organismes concernés de disposer prochainement de solutions de réponse.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai, environ 43.000 Vietnamiens vivent actuellement en Chine.