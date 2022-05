Le PM rencontre des intellectuels, jeunes et étudiants vietnamiens aux Etats-Unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré et dialogué le 15 mai (heure locale) à New York avec des intellectuels vietnamiens à l’étranger et des jeunes et étudiants vietnamiens, dans le cadre de sa participation au Sommet spécial ASEAN-Etats-Unis, de son voyage d’affaires aux Etats-Unis et aux Nations Unies.

Les participants ont déclaré que la communauté vietnamienne à New York s’orientait toujours vers le pays ancestral et souhaitait voir se développer le pays.

Répondant à leurs questions sur de différents sujets, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam avait intensifié la réforme administrative ; construite des infrastructures synchrones, y compris des infrastructures de trafic, d'information, d'éducation et de santé... ; construite un écosystème et un environnement des affaires adaptés aux conditions du Vietnam et aux tendances mondiales ; préparé et fourni des ressources humaines de qualité, … pour que les investisseurs soient rassurés pour investir au Vietnam.

Le Premier ministre a souhaité que les jeunes ayant la capacité et la volonté viennent travailler dans le secteur public.

Le Parti et l'État ont pris de nombreuses directives et politiques à l'égard des Vietnamiens d'outre-mer, affirmant toujours que ceux-ci faisaient partie intégrante de la communauté vietnamienne. Ils ont créé les conditions pour consolider le grand bloc d'union nationale et aider les Vietnamiens à avoir une situation juridique solide, à stabiliser leur vie dans le pays d'accueil et à contribuer activement à l’édification du pays ancestral.

Répondant à la question sur la lutte contre le changement climatique, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam était un pays en développement, l'un des cinq pays les plus touchés par le changement climatique. Lors de la COP26, le Vietnam a annoncé ses engagements à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. En fait, le gouvernement a mis en place un comité directeur pour la mise en œuvre des engagements lors de la COP26, établissant des groupes de travail concernés.

Le Premier ministre a estimé que les relations Vietnam - Etats-Unis se développaient de manière fructueuse. Il a souhaité que chaque Vietnamien aux États-Unis continue d'affirmer la valeur du peuple vietnamien et de promouvoir l'image du pays, du peuple et de l'identité culturelle du Vietnam aux Etats-Unis ; d’agir comme un pont pour favoriser les relations entre le Vietnam et les Etats-Unis sur les principes de respect, d'équité et de justice, pour la paix, la coopération et le développement. - VNA/VI