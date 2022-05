Le PM rencontre des dirigeants d’organisations et groupes économiques aux Etats-Unis

Pendant son séjour aux Etats-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 11 mai (heure locale) des rencontres avec des dirigeants de plusieurs organisations et grands groupes économiques américains et du monde.



Il a rencontré Axel Van Trotsenburg, directeur général de la Banque mondiale (BM). Lors de cette rencontre, il a proposé que la coopération future entre le Vietnam et la BM se concentre sur la conversion d'énergie, la transformation numérique, les grands projets d'infrastructures de transport, la réponse au changement climatique dans le delta du Mékong et au Centre, la réduction de la pauvreté, l’amélioration des capacités médicales…

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et Axel Van Trotsenburg, directeur général de la Banque mondiale (BM). Photo: VNA



Le directeur général de la BM a déclaré que son institution souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam dans le processus de relance et de développement post-pandémique. En accord avec les domaines de coopération mentionnés par le Premier ministre Pham Minh Chinh, il a affirmé que la BM était très intéressée à soutenir le Vietnam dans le processus pour devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.



Le Premier ministre a également rencontré Marc Allen, directeur de la stratégie et senior vice-président en charge de la stratégie et du développement corporate de Boeing. Il a demandé à Boeing d'ouvrir une installation de garantie, de maintenance et d'autres travaux au Vietnam, de participer au développement de l'écosystème aéronautique du Vietnam, de soutenir les compagnies aériennes vietnamiennes pour surmonter les difficultés…

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et Marc Allen, directeur de la stratégie et senior vice-président en charge de la stratégie et du développement corporate de Boeing. Photo: VNA



Marc Allen a déclaré que Boeing négociait avec des partenaires vietnamiens et soutiendrait les entreprises comme suggéré par le Premier ministre.