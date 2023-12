Le PM rencontre des dirigeants des pays et des organisations internationales en marge de la COP28

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue danoise Mette Frederiksen. Photo : VOV

Lors de sa rencontre avec son homologue danoise Mette Frederiksen, Pham Minh Chinh a fait l'éloge de leur rencontre en ligne du 2 novembre, au cours de laquelle ils ont adopté la Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat stratégique vert.



Il a remercié le gouvernement danois d'avoir créé les conditions permettant au groupe LEGO d'investir au Vietnam et a espéré que les deux pays continueraient à renforcer leurs investissements et leur coopération commerciale. Il a également suggéré au Danemark d'accroître son soutien au Vietnam en termes de technologie, de capital et d'expérience en matière de réforme institutionnelle.



Mette Frederiksen, pour sa part, a salué les liens de coopération bilatéraux, notamment en matière de réponse au changement climatique et de garantie de la sécurité alimentaire.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue néerlandais Mark Rutte.

S'adressant au Premier ministre néerlandais Mark Rutte, Pham Minh Chinh a exprimé sa joie de rencontrer à nouveau le dirigeant néerlandais dans le contexte du bon développement du partenariat intégral bilatéral.



Mark Rutte a salué les conditions favorables du gouvernement vietnamien aux entreprises néerlandaises pour investir et faire des affaires au Vietnam, affirmant la volonté des Pays-Bas à intensifier leur coopération et à aider le Vietnam à faire face au changement climatique, au développement agricole et à la haute technologie.



Affirmant que les Émirats arabes unis appréciaient grandement leur coopération multiforme avec le Vietnam, le Premier ministre émirati a approuvé les propositions de Pham Minh Chinh, notamment la signature du CEPA.



Le prince héritier de Dubaï a souhaité se rendre prochainement au Vietnam et a partagé ses impressions sur la qualité réputée des produits à base de café vietnamiens. Il a également exprimé sa volonté de partager son expérience dans la construction du centre financier de Dubaï.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue norvégien Jonas Gahr Store. Photo : VOV

Lors de leur rencontre avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store, les deux dirigeants ont hautement apprécié les résultats de la visite récente du vice-président vietnamien Vo Thi Anh Xuan en Norvège et sont convenus d'accélérer la mise en œuvre des accords conclus au cours de ce voyage.



Le Premier ministre norvégien a suggéré que les deux pays renforcent les relations entre les deux communautés d'affaires et sont convenus d'élargir la coopération dans tous les domaines, notamment dans le domaine du travail et de l'éducation et de la formation. Il a déclaré que la Norvège était prête à soutenir le Vietnam, notamment dans le développement des énergies renouvelables et des batteries à énergie propre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président zambien Hakainde Hichilema. Photo : VNA

S'adressant à Pham Minh Chinh, le président zambien Hakainde Hichilema a convenu de renforcer la coopération, notamment collaboration trilatérale dans l'agriculture, et a sollicité l'expérience du Vietnam en matière de développement, de réforme des procédures et de fourniture de services publics.



Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

Lors d'une conversation avec le Premier ministre vietnamien, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a déclaré que le FMI prévoyait de réviser à la hausse ses prévisions de croissance économique pour le Vietnam dans la période à venir.



Les deux parties ont partagé l'opinion selon laquelle la communauté internationale doit accroître le consensus, renforcer la solidarité et élargir la coopération pour garantir les intérêts des peuples.



Lors de sa rencontre avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam intensifie toujours de manière active et proactive l'intégration mondiale, en particulier dans les domaines de l'économie et du commerce, en apportant des contributions constructives aux activités de l'OMC.

Il a proposé que l'OMC renforce sa coopération en soutenant le Vietnam sur les questions liées au commerce, en particulier en recherchant des mesures pour répondre à l'imposition croissante de mesures de défense commerciale, notamment les taxes sur le carbone.



