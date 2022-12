Le PM rencontre des dirigeants de plusieurs pays et partenaires européens

Dans le cadre de sa participation au Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations ASEAN-UE, dans la soirée du 14 décembre (heure locale), à Bruxelles, en Belgique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres avec des dirigeants de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal, de la République tchèque, de la Pologne, de la Grèce, de la Commission européenne ( CE), de la Croatie, de la Lituanie, des Pays-Bas, du Luxembourg et du Conseil européen.



Lors de sa rencontre avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties continuent de promouvoir la coopération économique, et élargissent la coopération dans de nouveaux domaines tels que la réponse au changement climatique, la transition énergétique, l'économie numérique, la croissance verte. Le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé que son pays souhaitait travailler avec le Vietnam pour approfondir le partenariat stratégique bilatéral dans tous les domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue italienne, Giorgia Meloni. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec son homologue italienne, Giorgia Meloni, Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties s'efforcent de porter le commerce bilatéral à 7 milliards de dollars au cours des 2 à 3 prochaines années. La cheffe du gouvernement italien a souligné que 2023, année où le Vietnam et l’Italie fêteraient le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique, serait une bonne occasion d'approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines.

Rencontre entre les Premiers ministres vietnamien et portugais. Photo: VNA

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue portugais, António Costa, ont convenu de mesures pour promouvoir la coopération dans les temps à venir, notamment dans l’économie. Ils ont également convenu de promouvoir les échanges bilatéraux dans la culture, le tourisme, l'éducation et la formation, les sciences et la défense dans les temps à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue tchèque, Petr Fiala. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables aux importations de produits clés tchèques sur son marché. Il a demandé à la partie tchèque de favoriser l’accès des produits vietnamiens à son marché, de continuer à renforcer la coopération avec le Vietnam dans l’éducation… De son côté, le Premier ministre tchèque a suggéré que les deux pays continuent d'approfondir leurs relations bilatérales.



Lors de sa rencontre avec le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, le chef du gouvernement vietnamien a suggéré que les deux parties se concentrent sur la promotion de leur coopération commerciale pour porter le commerce bilatéral à 3 milliards de dollars dans les 2-3 prochaines années. De son côté, Mateusz Morawiecki a émis le souhait de promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce, de la médecine, de la construction navale, de la défense et de la construction mécanique.



Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue grec, Kyriákos Mitsotákis, ont convenu de promouvoir la coopération économique et commerciale, la considérant comme la principale priorité des relations entre les deux pays. Ils ont également convenu de se coordonner étroitement dans les forums internationaux et régionaux, affirmant l'importance du renforcement du dialogue, de la consolidation de la confiance, de la primauté du droit…



Lors de sa rencontre avec la présidente de la CE, Ursula von der Leyen, Pham Minh Chinh a proposé à l'UE de soutenir le Vietnam dans le développement de l’économie maritime, de retirer le "carton jaune" imposé à la pêche vietnamienne, d’assister le Vietnam dans la restructuration économique et le développement durable. Il a également demandé à la CE d’encourager les membres de l'UE à ratifier l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la présidente de la CE, Ursula von der Leyen. Photo: VNA

Ursula von der Leyen a affirmé que l'UE soutenait fortement le Vietnam dans le développement durable de l’économie maritime, la conservation de la biodiversité marine, et qu’elle était prête à soutenir le Vietnam dans le développement agricole durable et à coopérer avec le Vietnam pour assurer la sécurité alimentaire.



Lors de leur rencontre, Pham Minh Chinh et son homologue croate, Andrej Plenković, ont convenu de promouvoir la coopération économique, de favoriser la mise en œuvre de projets dans des domaines potentiels, notamment le transport, l'industrie légère, l'énergie propre. Ils ont également convenu de maintenir et de renforcer la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Lors de sa rencontre avec le président lituanien, Gitanas Nauseda, Pham Minh Chinh a déclaré espérer que les deux pays renforceraient leur coopération dans la construction de l'e-gouvernement, la protection de l'environnement, la réponse au changement climatique et le développement durable. Gitanas Nauseda a suggéré que les deux pays signent bientôt un accord de non-double imposition. Il a déclaré souhaiter coopérer avec le Vietnam dans les domaines du développement de l'e-gouvernement, de la cybersécurité…



Lors de ses rencontres avec les Premier ministres néerlandais, Mark Rutte, et luxembourgeois Xavier Bettel, Pham Minh Chinh a déclaré espérer que les relations Vietnam - Pays-Bas et Vietnam - Luxembourg seraient de plus en plus approfondies, efficaces et substantielles dans tous les domaines.



Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont convenu de déployer des efforts conjoints pour aider les relations Vietnam-UE à surmonter fermement la pandémie et à entrer dans une nouvelle décennie de développement.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une rencontre avec le président roumain Klaus Iohannis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le président roumain Klaus Iohannis. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a une fois de plus remercié la Roumanie d'avoir soutenu le Vietnam les vaccins anti-COVID-19 pour aider à contrôler l’épidémie, démontrant l'amitié et la coopération traditionnelle entre les deux pays.

En vue d'approfondir davantage la coopération bilatérale dans les temps à venir, le Premier ministre vietnamien a suggéré aux deux parties d'appliquer d'une façon flexible des formes de transport aérien, ferroviaire et maritime afin d'optimiser les frais et le temps de transport pour les exportations des produits clés des deux pays et de continuer à promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et dans d'autres domaines.

Le président roumain Klaus Iohannis a soutenu les propositions de Pham Minh Chinh, affirmant que la Roumanie attache une grande importance aux relations avec le Vietnam, en souhaitant que les deux pays renforcent leur coordination pour surmonter ensemble les défis communs d’actualité et dans l’avenir.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l'invitation des hauts dirigeants vietnamiens à inviter le président Klaus Iohannis à se rendre au Vietnam en 2023. Le président Klaus Iohannis a accepté l'invittion avec plaisir et a également invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à se rendre en Roumanie où le dirigeant vietnamien a eu une période d'étude et de travail. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le président Klaus Iohannis et a accepté avec joie l'invitation.