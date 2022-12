Le PM rencontre des dirigeants de plusieurs grands groupes luxembourgeois

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 9 décembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite au Luxembourg, a rencontré des dirigeants de plusieurs grands groupes économiques luxembourgeois et européens.



Affirmant que le Vietnam créait toutes les conditions possibles pour un environnement favorable, sûr et transparent pour les investisseurs étrangers, Pham Minh Chinh a indiqué que le Vietnam préconisait d'attirer les investissements avec la qualité, l'efficacité, la technologie et la protection de l'environnement comme principaux critères d'évaluation.

Photo: VNA

S'adressant à Luc Provost, directeur général de B-Medical Systems, le chef du gouvernement a déclaré apprécier le plan de coopération de B-Medical Systems avec le ministère de la Santé et l'Institut national d'Hygiène et d'Epidémiologie du Vietnam. Il a demandé au groupe de poursuivre la recherche et investir dans la production d'équipements médicaux de haute qualité et de haute technologie au Vietnam, tout en améliorant le transfert de technologie en faveur des partenaires vietnamiens.



Parlant à Maxim Straus, vice-président et directeur financier de Cargolux, Pham Minh Chinh a salué les activités du groupe au Vietnam depuis plus de 15 ans. Applaudissant la coopération entre Cargolux et des compagnies aériennes vietnamienne, il s’est engagé à continuer à soutenir Cargolux dans ses activités économiques au Vietnam dans les temps à venir.



Pour le groupe SMS/Paul Wurth, le dirigeant vietnamien lui a demandé de partager des expériences avec les partenaires vietnamiens pour les aider à améliorer leurs capacités et répondre aux normes de l’Union européenne pour s’orienter vers une économique verte, contribuant à la réalisation de l’objectif “zéro émission nette” d’ici 2050.