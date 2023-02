Le PM reçoit une délégation du Conseil d'affaires UE-ASEAN et d’EuroCham

Le secteur économique à capitaux étrangers est une composante importante de l'économie vietnamienne et le gouvernement vietnamien protège toujours les droits et intérêts légitimes des investisseurs.

C’est ce qu’a déclaré le 14 février le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une réception d'une délégation du Conseil d'affaires UE-ASEAN et de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) pour discuter des mesures visant à promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et l'UE.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam préconisait toujours d'approfondir davantage le partenariat intégral et la coopération avec l'UE et le partenariat stratégique entre l'ASEAN et l'UE.

Il a suggéré que les investisseurs et les entreprises de l'UE continuent d'accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de trois percées stratégiques, promouvant trois principaux moteurs du développement économique du pays, à savoir l'investissement, l'exportation et la consommation, d’aider le Vietnam à accéder à des sources d'investissements financiers verts et de haute technologie, répondant aux besoins du développement durable dans des domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, l'économie circulaire, le développement des infrastructures, la formation de haute qualité des ressources humaines et la diversification des marchés, des produits et des chaînes d'approvisionnement.

Afin de mettre en œuvre efficacement les relations de coopération entre le Vietnam et l'UE ainsi qu'entre l'ASEAN et l'UE dans les temps à venir, le Premier ministre a exhorté les entreprises vietnamiennes et européennes à déployer des efforts conjoints pour mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et encourager les États membres restants de l'UE à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et l'UE à retirer le carton jaune relatif à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée imposée aux produits de la pêche et de l’aquaculture du Vietnam. À l'heure actuelle, 12 des 27 membres de l'UE ont ratifié l'EVIPA.

Les délégués ont exprimé leur plaisir que l'UE soit devenue le cinquième partenaire commercial et le troisième marché d'exportation du Vietnam, tandis que la nation d'Asie du Sud-Est est le plus grand partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN. En particulier, l'EVFTA est une force motrice importante pour l'augmentation continue du commerce bilatéral entre le Vietnam et l'UE. Le chiffre d'affaires commercial entre le Vietnam et l'UE a atteint 62,4 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 9,8% par rapport à 2021.

Jens Ruebbert, vice-président du Conseil d'affaires UE - ASEAN a déclaré que la participation de plus de 50 dirigeants de grandes entreprises à la délégation reflète l'importance du Vietnam.

Le président d'EuroCham, Alain Cany, a exprimé sa confiance dans le résultat de la mise en œuvre de l'EVFTA dans les temps à venir et a affirmé que les entreprises de l'UE promouvraient activement la ratification de l'EVIPA.