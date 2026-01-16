Nouvelles
Le PM reçoit un dirigeant d’ASML, leader mondial des semi-conducteurs
Dans l’après-midi du 15 janvier, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Eduard Stiphout, vice-président principal du groupe ASML (Pays-Bas), leader mondial de l’industrie des semi-conducteurs, en visite de travail au Vietnam.
Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement vietnamien appréciait hautement l’intérêt porté par ASML au Vietnam, y voyant une preuve de la confiance des grands groupes technologiques mondiaux dans le potentiel de coopération et le climat d’investissement du pays.
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam entrait dans une phase de transition stratégique, fondée sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, afin d’atteindre une croissance à deux chiffres à partir de 2026 et de devenir un pays développé d’ici 2045.
Il a également souligné qu’un écosystème des semi-conducteurs s’était déjà formé au Vietnam, avec la présence de nombreux groupes technologiques mondiaux tels que Samsung, Intel, NVIDIA, VDL-ETG, Tecnotion et Coherent, ainsi que d’entreprises vietnamiennes à fort potentiel de coopération comme Viettel, FPT et VSAP Lab.
Le chef du gouvernement a proposé qu’ASML accélère la création d’un centre de formation, de recherche et de développement dans le domaine des semi-conducteurs au Vietnam, et qu’il soutienne et connecte les entreprises vietnamiennes qualifiées afin qu’elles puissent s’intégrer plus profondément à la chaîne d’approvisionnement mondiale d’ASML.
Il a également appelé ASML à étudier la possibilité d’établir un bureau de représentation au Vietnam, à soutenir les entreprises vietnamiennes dans le développement des infrastructures numériques, de la production, de la recherche, des essais et des services techniques dans le domaine des semi-conducteurs ; ainsi qu’à fournir des conseils sur les normes technologiques et à transférer des expériences en matière de gouvernance.