Le PM reçoit le secrétaire général du CCG en marge de la réunion du Forum économique mondial

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi. Photo : VNA

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a reçu le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, en marge de la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le 21 janvier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à la promotion d'une coopération mutuellement bénéfique avec le CCG et ses pays membres. Il a partagé de bonnes impressions lors de ses visites aux Émirats arabes unis (EAU), en Arabie saoudite (Arabie saoudite) et au Qatar en octobre 2024 ; et a informé que lors de ces voyages, le Vietnam et ces pays ont créé de nouveaux cadres pour développer les relations bilatérales de manière plus approfondie et plus pratique, notamment l'établissement du cadre de partenariat global et la signature de l'accord de partenariat économique global (CEPA) avec les Émirats arabes unis.

Jasem Mohamed Albudaiwi a affirmé que le Vietnam figurait sur la liste des priorités du CCG pour la signature d'accords de libre-échange, estimant que les liens de coopération entre le CCG et le Vietnam sont une relation mutuellement bénéfique et mutuellement avantageuse, apportant des avantages aux deux parties.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au Secrétariat du CCG de continuer à soutenir et à aider le Vietnam à approfondir davantage les relations de coopération multidimensionnelles avec les pays membres du CCG ; d'encourager les entreprises régionales et les fonds d'investissement à accroître leur coopération avec le Vietnam, de promouvoir les négociations sur l'accord de libre-échange CCG-Vietnam, l'accord de protection et de promotion des investissements CCG-Vietnam, de partager les expériences et d'aider le Vietnam à créer des centres financiers internationaux.

Les deux parties ont convenu d'organiser des activités pour améliorer la compréhension entre le CCG et le Vietnam, aidant ainsi les pays du CCG à mieux comprendre le potentiel du Vietnam et permettant à la partie vietnamienne d'échanger et de rencontrer des experts, des banques de développement et des fonds d'investissement du CCG.

Français A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité Jasem Mohamed Albudaiwi à visiter le Vietnam à un moment opportun en 2025. Jasem Mohamed Albudaiwi a accepté l'invitation avec plaisir et a affirmé qu'il se rendrait bientôt au Vietnam pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération CCG - Vietnam, y compris l'exploitation du protocole d'accord entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Secrétariat du CCG. - VNA/VI