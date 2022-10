Le PM reçoit le Secrétaire général de l’OCDE

Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a reçu le 18 octobre à Hanoï le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, à l’occasion de sa présence au Vietnam pour participer aux activités du Programme régional de l'OCDE pour l'Asie du Sud-Est en 2022 à Hanoï.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance aux conseils et à la coopération de l'OCDE en matière de politiques et était prêt à se coordonner avec l'OCDE pour fournir des données et mener des recherches, des analyses et des consultations objectives et multidimensionnelles.

Le Premier ministre a proposé que l'OCDE continue de soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines, la gestion des risques, la stabilité macroéconomique, la promotion des moteurs de développement économique, ainsi que la recherche de solutions pour aider le Vietnam à accroître sa compétitivité…

Le Secrétaire général de l'OCDE a déclaré apprécier le rôle et les contributions du Vietnam au Programme régional de l'OCDE pour l'Asie du Sud-Est. Il s’est dit impressioné par les réalisations du Vietnam en matière de développement national au cours des 30 dernières années, ainsi que ses perspectives économiques pour 2023… Selon lui, ces résultats de développement montrent que le Vietnam a les bonnes politiques et orientations.

Mathias Cormann a assuré que l'OCDE soutiendrait le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement et continuerait à l’accompagner dans la reprise et la réforme économiques vers des objectifs de développement vert et durable.

Il a déclaré que l'OCDE travaillerait en étroite collaboration pour que le Vietnam assume avec succès la coprésidence du Programme régional pour l'Asie du Sud-Est pour la période 2022-2025 et réalise le plan d'action sur la mise en œuvre du protocole d'accord de coopération pour la période 2022- 2026.