Le PM reçoit le ministre des Finances et de l’Économie de Brunei

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu samedi 11 février le deuxième ministre des Finances et de l’Économie du Brunei Dato Seri Setia Dr Awang Haji Mohd Amin Liew Abdullah, la dernière activité de sa visite officielle de deux jours au pays.

Appréciant les progrès remarquables enregistrés dans la coopération économique et commerciale des pays, le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties renforcent les liens entre leurs économies pour soutenir la construction des deux en économies indépendantes et autonomes avec une intégration internationale étendue, substantielle et efficace.



Il est également nécessaire de promouvoir la coopération dans des secteurs potentiels tels que l’agriculture, l’aquaculture, le pétrole et le gaz; et d’étudier l’expansion des travaux communs dans de nouveaux domaines comme l’économie numérique, la transformation numérique, l’économie verte et l’économie circulaire, a-t-il noté.



Le chef du gouvernement vietnamien a indiqué que les deux pays devraient également intensifier leur collaboration dans l’exploitation et le traitement du pétrole et du gaz ; la fabrication de produits chimiques, la production d’engrais et la transformation de produits halal, les échanges populaires et le tourisme.

Pour sa part, le ministre brunéien a salué les réalisations socio-économiques du Vietnam, et a affirmé que le Vietnam fait partie des partenaires potentiels qui peuvent assister le Brunei dans la restructuration et la diversification économiques.

Il s’est engagé à déployer des efforts pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, notamment ceux qui créent des conditions favorables pour que les ministères, les secteurs et les entreprises vietnamiens et brunéiens renforcent les liens et favorisent les affaires et le commerce. Le ministre a également souhaité se rendre prochainement au Vietnam.

Après la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son entourage ont quitté le Brunei pour le Vietnam, concluant sa visite officielle de deux jours dans le pays.