Le PM reçoit le chef de la Commission centrale de contrôle et Inspecteur général d’Etat du Laos

Dans l'après-midi du 1er juin à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Khamphan Phommaphat, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, chef de la Commission de contrôle du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), président du Comité central de lutte contre la corruption, Inspecteur général d’Etat du Laos.



Le Premier ministre a déclaré saluer la visite de Khamphan Phommaphat au Vietnam et son entretien avec l’Inspecteur général du gouvernement vietnamien. Il a constaté que malgré les évolutions complexes et imprévisibles de la situation mondiale, les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos avaient abouti à des résultats encourageants dans tous les domaines, dont l’inspection, la prévention et la lutte contre la corruption.



Pham Minh Chinh a déclaré se réjouir de la hausse de près de 20% en glissement annuel des échanges commerciaux bilatéraux au cours du premier trimestre 2022, qui s’étaient établis à plus de 400 millions de dollars. Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours une importance particulière à la coopération avec le Laos dans le développement national et faisait toujours de son mieux pour promouvoir fortement les relations fraternelles étroites, la coopération étroite et efficace dans tous les domaines avec le Laos.



De son côté, Khamphan Phommaphat a informé le dirigeant vietnamien de ses activités au Vietnam, dont la signature d’un nouveau protocole d'accord de coopération entre les Inspections du Vietnam et du Laos. Il s’est engagé à faire de son mieux pour améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération avec la Commission de contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et l'Inspection du gouvernement du Vietnam, contribuant au développement des relations entre les deux pays.