Le PM réaffirme son engagement en faveur de la stabilité macroéconomique et d'une croissance durable

Le Premier ministre lors de la réunion.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé la fermeté et la détermination du gouvernement à maintenir la stabilité macroéconomique, à maîtriser l'inflation, à stimuler la croissance et à assurer l'équilibre global de l'économie dans un contexte de défis externes et internes croissants.

Le Premier ministre a tenu ces propos cet après-midi, alors qu'il présidait une réunion du Comité permanent du gouvernement, à laquelle participaient des dirigeants de plusieurs ministères et agences clés.

Cette réunion visait à donner suite à la résolution de la réunion ordinaire du gouvernement d'août 2025 et à discuter des solutions aux incertitudes de l'économie mondiale et régionale.

Les participants ont convenu que l'économie vietnamienne, caractérisée par un fort degré d'ouverture, subit des impacts importants de facteurs externes. En réponse, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de se montrer prudent et de ne pas se laisser aller, et a appelé à transformer les défis en opportunités.

Grâce à une direction unifiée sous la direction du Parti communiste, dirigé par le secrétaire général To Lam, le Vietnam a réussi à maîtriser l'inflation, à préserver la stabilité macroéconomique, à stimuler la croissance et à maintenir l'équilibre de variables clés telles que les recettes et les dépenses budgétaires, la balance commerciale, l'offre et la demande d'énergie et de produits alimentaires, la dette publique et le marché du travail.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de mettre en œuvre les politiques de manière globale, méthodique et synchronisée, avec des priorités et des responsabilités clairement définies.

Il a insisté sur l'importance d'une coordination efficace entre les politiques budgétaire et monétaire. En particulier, les instruments budgétaires doivent être utilisés plus efficacement pour soutenir la politique monétaire, en donnant la priorité à la stabilité du taux de change, à la réduction des taux d'intérêt, à la maîtrise de l'inflation et à la croissance économique.

Il a également dirigé le développement global des marchés stratégiques : capitaux, immobilier, science et technologie, bourse, commerce extérieur et or. Il a insisté sur la nécessité de faire progresser la mise en œuvre du décret n° 232 sur le marché de l'or et de la Résolution n° 05 sur les actifs numériques, et a chargé le ministère des Finances et la Banque d'État de publier les directives correspondantes.

Concernant le logement, le chef du gouvernement s'est fixé comme objectif la construction de 100 000 logements sociaux d'ici 2025. Concernant le commerce extérieur, il a appelé à la stabilisation des marchés traditionnels, à l'ouverture de nouveaux espaces commerciaux et à la réduction des coûts de conformité grâce à une réforme administrative et au renforcement des infrastructures.

Le Premier ministre a ordonné l'accélération de l'exécution à 100 % du budget d'investissement public d'ici 2025, la suppression des obstacles aux projets retardés et la mobilisation de ressources par l'émission d'obligations d'État pour des secteurs prioritaires tels que l'innovation, la science et la technologie.

Il a également appelé au renforcement de la décentralisation administrative, au renforcement des pouvoirs des collectivités locales, notamment au niveau municipal, et au renforcement de la responsabilisation, de la réflexion stratégique et de la capacité d'action des agents publics.

Il a réitéré le rôle essentiel de l'information publique et a appelé les médias et les agences gouvernementales à promouvoir une communication objective, scientifique et transparente, capable de refléter fidèlement la réalité et de consolider la confiance du public, notamment à l'occasion des célébrations du 80e anniversaire de l'indépendance nationale.

Enfin, il a assigné des tâches spécifiques aux vice-premiers ministres à coordonner avec les ministères concernés, conformément au principe des « six clartés » : clarté concernant la personne responsable, la tâche, le délai, l'autorité, la responsabilité et le résultat attendu. - VNA/VI