Le PM proposé que la BEI accorde au Vietnam des prêts d’APD de nouvelle génération

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Mme Nicola Beer, vice-présidente de la Banque européenne d'investissement. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 12 mars à Hanoï Mme Nicola Beer, vice-présidente de la Banque européenne d'investissement (BEI), ainsi que de hauts dirigeants de la BEI et du groupe Brosnan Norden (Allemagne).

Il a hautement apprécié les activités de la BEI ces derniers temps et remercié pour ses contributions au développement socio-économique du Vietnam, en particulier aux projets de développement des infrastructures.

Il a suggéré que la BEI, en plus de continuer à promouvoir les projets existants, continue à fournir des financements, à soutenir le Vietnam dans la mobilisation de sources de capitaux et à fournir des packages financiers préférentiels aux projets de transition énergétique ; à développer des infrastructures à grande échelle, des infrastructures stratégiques du Vietnam, notamment des infrastructures de transport, des infrastructures de santé et d’éducation ; à soutenir le Vietnam dans la construction et l’exploitation de centres financiers internationaux au Vietnam.

Le Premier ministre a proposé que la BEI et le Vietnam signent un accord d’aide publique au développement de nouvelle génération, avec une échelle financière plus importante, des taux d’intérêt plus préférentiels, des procédures plus simples et des conditions moins strictes ; en fournissant des financements non seulement au secteur public, mais également au secteur privé du Vietnam. Outre les finances, la BEI partage son expérience en matière de gestion et d’exploitation d’un système financier performant et durable ; soutient et transfère de technologie de pointe ; forme des ressources humaines et sciences de gestion pour le Vietnam.

Pham Minh Chinh a aussi demandé à la BEI de partager son expérience en matière de mobilisation de ressources financières vertes, de création de mécanismes préférentiels et de solutions financières innovantes pour soutenir les projets d'énergie renouvelable, la réduction des émissions et l'adaptation au changement climatique.

Mme Nicola Beer, de son côté, a déclaré qu'en tant que l'une des principales banques mondiales, la BEI établissait la coopération financière avec le Vietnam depuis 1997 ; avait coopéré et soutenu le développement des infrastructures, de l'environnement et de l'énergie au Vietnam, y compris les projets de métro à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

Elle a affirmé que la BEI était prête à soutenir le Vietnam à travers des projets précis, s'efforçant, de concert avec le Vietnam, d'atteindre l'objectif de croissance de 8 % en 2025 et à deux chiffres dans les années suivantes.

La vice-présidente de la BEI a souhaité que le Vietnam continue de réformer ses procédures administratives afin que les sources de capitaux de la BEI puissent bientôt être investies dans les projets de développement du Vietnam.

La BEI est prête à soutenir le Vietnam dans le développement des centres financiers, le transfert de technologies de pointe, la formation des ressources humaines et la science de gestion, comme l'a commenté le Premier ministre, a-t-elle déclaré. - VNA/VI