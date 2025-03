Le PM propose de renforcer la qualité de l’éducation et des soins médicaux pour tous

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mardi, 25 mars, à Hanoï, une réunion de la permanence et du comité du Parti au sein du gouvernement pour examiner les rapports du ministère de l’Éducation et de la Formation ainsi que du ministère de la Santé sur d’importants projets à soumettre au Bureau politique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation d’intégrer les avis recueillis lors de cette réunion pour finaliser le projet national sur la modernisation et l’amélioration de la qualité de l’éducation. Ce programme vise à développer pleinement les compétences et les qualités des apprenants, à former une main d’œuvre hautement qualifiée pour répondre aux exigences d’un développement accéléré du pays. Pham Minh Chinh a également insisté sur l’importance de généraliser progressivement l’enseignement de l’anglais dans les écoles primaires et secondaires.

Après avoir écouté le rapport sur l’élaboration du programme national pour la santé, la population et le développement, période 2026-2035, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de renforcer le réseau de soins de base et d’améliorer l’efficacité du système de médecine préventive au niveau communal.

Il a également demandé au ministère de la Santé d’envoyer d’ici la fin de l’année 1.000 médecins dans les centres de santé locaux, de numériser les dossiers médicaux des citoyens de la naissance jusqu’au décès et d’améliorer la qualité des soins, en mettant l’accent sur la médecine préventive et les soins de santé primaires. Il a également insisté sur l’importance du renforcement de la condition physique et de la croissance staturale, tout en garantissant un suivi médical pour tous et en bâtissant un système de santé équitable et de qualité.

Le Premier ministre a souligné que l'élaboration de propositions de programmes nationaux ciblés en matière d'éducation, de formation et de santé publique avait une portée étendue, ciblait un large public et avait un impact global sur l'ensemble de la population. La tâche était donc vaste, les exigences élevées et le temps limité. Les ministères doivent s'attacher à finaliser le projet dans les plus brefs délais et de le soumettre aux autorités compétentes afin d'en garantir la qualité. - VNA/VI