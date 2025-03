Le PM propose à AstraZeneca de transférer sa technologie vaccinale au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du président-directeur général d’AstraZeneca Vietnam, Nitin Kapoor, à Hanoi, le 5 mars. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 5 mars le président-directeur général d’AstraZeneca Vietnam, Nitin Kapoor, pour demander au groupe de transférer au Vietnam sa technologie pour la production de médicaments et de vaccins brevetés.



Le chef du gouvernement a apprécié et remercié AstraZeneca et Nitin Kapoor pour leur coopération efficace et leurs contributions au Vietnam, en particulier la fourniture de 30 millions de doses de vaccins anti-Covid au Vietnam à des prix réduits dans une période difficile.



AstraZeneca a également investi près de 100 millions de dollars dans le secteur pharmaceutique au Vietnam, ainsi que 50 millions de dollars dans la restauration des forêts et des paysages. Le groupe a également développé de nombreux programmes de coopération avec le ministère de la Santé et a fait don de 48.000 dollars pour atténuer les dégâts causés par le typhon Yagi.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam suivait une stratégie de développement durable et, dans ce contexte, accordait la priorité à la coopération avec les investisseurs étrangers.



Il a appelé AstraZeneca à continuer d’investir, de transférer des technologies et de soutenir le développement du secteur des vaccins et des produits pharmaceutiques, en renforçant la santé communautaire, le reboisement et les initiatives de bien-être social pour les populations vulnérables au Vietnam.



De son côté, Nitin Kapoor a déclaré qu’AstraZeneca continuera à soutenir le Vietnam dans ses objectifs de développement durable, de croissance du PIB et de réduction à zéro émission nette grâce au reboisement, au développement de l’énergie de la biomasse, au marché des crédits carbone et aux programmes de sensibilisation, de prévention et de détection précoce des maladies. – VNA/VI