Le PM présidera une rencontre avec des femmes générales, des héroïnes et des femmes scientifiques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh recontrera le 8 mars des femmes générales, des héroïnes des forces armées populaires, des héroïnes du travail et des femmes scientifiques à l’occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars, selon le Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes (UFV).

La rencontre ainsi que la cérémonie de célébration du 40e anniversaire du Prix Kovalevskaia et de remise du Prix Kovalevskaia 2024, seront organisés par le Comité central de l’UFV, l’Office du gouvernement et le ministère de l’Intérieur, a-t-il indiqué.

Le programme qui sera présidé par le chef du gouvernement réunira 280 délégués, dont des dirigeants du Parti et de l’État, des représentants d’entreprises et de ministères, des femmes générales, des héroïnes des forces armées populaires, des héroïnes du travail et des femmes scientifiques lauréates du Prix Kovalevskaia depuis 1985.

Le 27 février, le Comité central de la VWU, en collaboration avec la Commission d’information, d’éducation et de mobilisation de masse du Comité central du Parti, le Comité du Parti de Bên Tre, organisera un symposium national sur le rôle de «l’Armée aux cheveux longs» et du mouvement des «Trois responsabilités» dans la guerre de résistance contre les impérialistes américains.

L’événement se tiendra en présentiel dans la province de Bên Tre, dans le delta du Mékong et sera connecté en ligne à 62 autres provinces et villes sous l’autorité centrale, a ajouté le Comité central de l’UFV.

Le 28 février, une rencontre avec d’anciennes prisonnières révolutionnaires aura lieu à Hô Chi Minh-Ville (Sud), destinée à honorer celles qui ont apporté de nombreuses contributions à la cause de la libération nationale et à inspirer la fierté de la tradition héroïque tout en promouvant davantage l’esprit révolutionnaire parmi les cadres, les membres de l’UFV et les habitants. – VNA/VI