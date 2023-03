Le PM préside une visioconférence sur la diplomatie économique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 9 mars une visioconférence sur la diplomatie économique au service du développement national d’ici 2030.

L’événement a été consacré à la réalisation de la Résolution n° 21/NQ-CP du 20 février 2023 sur le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre de la Directive n° 15-CT/TW du 10 août 2022 du Secrétariat du Parti sur ce sujet.

La visioconférence a réuni des dirigeants des 63 provinces et grandes villes du pays, ainsi que ceux des Représentations vietnamiennes à l’étranger. Elle a permis aux participants d’analyser la situation, les opportunités, les avantages, les difficultés et les défis en 2023 et dans les temps à venir.

Lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la mise en place de la diplomatie économique devait être associée au plan annuel de développement socio-économique, au plan quinquennal 2021-2025, à la stratégie décennale 2021-2030, à la Résolution du 13e Congrès national du Parti…

Le chef du gouvernement a ordonné aux organes compétents de faire du contenu économique une priorité des activités diplomatiques, de tirer pleinement parti des accords de libre-échange (ALE).

Selon lui, il est également nécessaire de promouvoir les activités de diplomatie économique en vue d'attirer des investissements de haute qualité des sociétés multinationales, d’améliorer l'efficacité de la coordination intersectorielle dans la mise en place de la diplomatie économique, et de continuer à améliorer la qualité des ressources humaines dans ce secteur…

Pour les Représentations vietnamiennes à l'étranger, le Premier ministre leur a demandé de continuer à mettre en œuvre efficacement leurs missions diplomatiques en mettant l'accent sur la diplomatie économique. Pour les entreprises, il leur a affirmé que le gouvernement était prêt à écouter leurs avis pour promouvoir ensemble le développement…-VNA