Le PM préside une visioconférence nationale sur le contrôle du COVID-19

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur national de la prévention et du contrôle du COVID-19, a présidé ce mardi matin la 17e réunion du Comité, tenue en ligne avec la participation des 63 villes et provinces du pays.

Affirmant les réalisations du pays en matière de contrôle de l’épidémie, le Premier ministre a toutefois indiqué que la situation épidémique demeurait compliquée et que la vaccination se ralentissait.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (au milieu) préside la réunion. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a ainsi demandé aux membres du Comité directeur, aux ministères, organes et localités d’analyser les causes et d’avancer des solutions. Il leur a en outre ordonné de rechercher des mesures pour résoudre la pénurie de médicaments dans certains établissements de santé.

Selon le Comité directeur national de la prévention et du contrôle du COVID-19, les évolutions de l’épidémie continueraient d’être compliquées dans le monde dans les temps à venir. La vaccination demeure ainsi une mesure importante et il est nécessaire de continuer à la promouvoir, sans négliger l’élaboration et la mise en œuvre de scénarios et plans de réponse à toute situation éventuelle.- VNA/VI