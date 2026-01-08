Le PM préside une réunion sur le projet de centrales nucléaires de Ninh Thuan

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo: VNA

Dans la soirée du 7 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité de pilotage pour la construction de centrales nucléaires, a présidé la quatrième réunion de ce comité.



Le projet de centrales nucléaires de Ninh Thuan (désormais rattaché à la province de Khanh Hoa) avait été approuvé par l’Assemblée nationale de la XIIᵉ législature en 2009, avant d’être suspendu en 2016 par une résolution de l’Assemblée nationale de la XIVᵉ législature. Face aux exigences de la nouvelle phase de développement, le Comité central du Parti et l’Assemblée nationale ont décidé, fin 2024, de relancer le projet.



À ce jour, les ministères et secteurs concernés ont élaboré et soumis à l’Assemblée nationale et au gouvernement les lois et décrets relatifs à la construction de centrales nucléaires.



Le Premier ministre a confié au Groupe Électricité du Vietnam (EVN) l’investissement et la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1, et au Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (PVN) la centrale nucléaire de Ninh Thuan 2, avec pour objectif d’achever les travaux d’investissement et de construction afin d’assurer l’approvisionnement en électricité pour la période postérieure à 2031.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que, sur les 15 missions assignées lors de la troisième réunion du Comité de pilotage, 12 avaient été achevées et les trois autres étaient en cours de mise en œuvre.



Afin d’accélérer l’avancement des projets, le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs, organes et collectivités locales de mettre en œuvre de manière proactive les tâches relevant de leurs compétences et de rendre compte sans délai de toute difficulté émergente afin qu’elle soit traitée.



Pham Minh Chinh a chargé EVN de se coordonner étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et les agences compétentes afin de participer aux négociations avec la partie russe sur la coopération en matière d'investissement et de construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1, et de se coordonner avec le ministère des Finances et le ministère de l'Industrie et du Commerce pour évaluer le rapport d'étude de préfaisabilité révisé du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan 1 afin qu'il puisse être soumis au Premier ministre pour examen et approbation conformément à la loi sur les investissements publics.

Le directeur général d'EVN, Nguyen Anh Tuan, lors de la réunion. Photo: VNA



Le chef du gouvernement a demandé à PVN de se coordonner proactivement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce afin de rechercher et de proposer un plan de sélection d'un partenaire disposant d'une technologie de pointe adaptée à la nouvelle situation, en vue de coopérer à l'investissement et à la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 2, de se coordonner étroitement avec le Comité populaire de la province de Khanh Hoa afin de mener à bien les opérations de déblaiement et de réinstallation des populations, afin de ne pas affecter la production, les activités commerciales et la vie des populations locales.



Il a également exigé que le Comité de pilotage tienne des réunions mensuelles pour examiner et évaluer l’avancement des travaux, appelant l’ensemble des parties concernées à agir activement pour assurer les tâches assignées.-VNA/VI