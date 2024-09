Le PM préside une réunion sur le développement durable de l’économie maritime

Le Premier ministre Pham Minh Chinh présidant la réunion, à Hanoi, le 16 septembre. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé lundi 16 septembre à Hanoi une réunion avec les responsables des ministères et des agences pour examiner en profondeur la mise en œuvre de la résolution n°36-NQ/TW sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045, ainsi que d’autres contenus clés décrits dans la résolution du 13e Congrès national du Parti.



A la lumière des développements mondiaux, régionaux et de la Mer Orientale, ainsi que des besoins changeants du pays, il a demandé aux ministères, agences et localités de continuer à suivre les directives du Parti et les lois de l’État, y compris la résolution du 13e Congrès national du Parti et la résolution du gouvernement sur la stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation. Il a exhorté à l’accomplissement proactif et efficace de toutes les tâches, en visant des résultats significatifs et tangibles dans tous les domaines.



Le chef du gouvernement a demandé de mettre en commun toutes les ressources disponibles pour propulser le développement durable de l’économie maritime tout en veillant à ce que la défense nationale et la sécurité restent partie intégrante de ces efforts. Le renforcement de la capacité de la nation à faire respecter et à protéger sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction en mer a été souligné comme une priorité.



En outre, les ministères, les agences et les localités doivent persister à maintenir une politique étrangère d’indépendance et d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, et à renforcer la coopération internationale sur les questions maritimes conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a-t-il indiqué.

Abordant la question urgente de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), il a ordonné le strict respect des directives du Secrétariat du Comité central du Parti et du Premier ministre. Ces efforts sont essentiels pour prévenir et éliminer les violations des bateaux de pêche vietnamiens dans les eaux étrangères, avec pour objectif ultime de faire retirer le carton jaune de la Commission européenne (CE).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné l’importance de sensibiliser le public et de favoriser un consensus au sein de la société et du système politique sur l’importance et le rôle des affaires liées à la Mer Orientale et aux îles, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération au développement en mer. – VNA/VI