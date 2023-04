Le PM préside une réunion sur la promotion des activités économiques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 25 avril à Hanoï une réunion entre la permanence du gouvernement avec les ministères et d'autres organes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo: VNA

Cette réunion a porté sur des solutions pour réduire les taux d'intérêt des prêts, la situation du marché des obligations d'entreprises, les résultats de l'exécution des tâches du groupe de travail du Premier ministre pour la levée des difficultés dans la mise en œuvre de projets immobiliers pour les localités et les entreprises...

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, au premier trimestre 2023, la croissance économique du Vietnam était inférieure à celle enregistrée pendant la même période en 2022, et ce pour des raisons objectives et subjectives.

Pour que l'économie se redresse rapidement et se développe durablement, il est nécessaire d’évaluer la situation et de fixer des objectifs, des tâches et des solutions appropriés, de continuer à assister les entreprises et les gens, de promouvoir les activités économiques…, a-t-il souligné.

Le gouvernement a publié une résolution sur un certain nombre de politiques et de solutions clés pour aider les entreprises à s'adapter de manière proactive, à se redresser rapidement et à se développer de manière durable, a-t-il rappelé.

La Banque d'État a également publié deux circulaires guidant la mise en œuvre de solutions liées aux secteurs financier et bancaire pour soutenir les entreprises et les gens, a ajouté Pham Minh Chinh.

Avec ces mesures, des difficultés des entreprises sont progressivement éliminées, la situation des activités économiques s’améliore, a estimé le chef du gouvernement.

Le Premier ministre a demandé aux participants de la réunion d’examiner leur travail pour continuer à détecter des points faibles et avancer des mesures appropriées, dans le but de mieux exploiter les ressources au service du développement.