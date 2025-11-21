Le PM préside une réunion d’urgence en ligne depuis l'Algérie pour faire face aux inondations

Dans la soirée du 20 novembre (heure de Hanoï), depuis l'Algérie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion d'urgence en ligne avec les dirigeants des ministères et des autorités locales afin d'évaluer la situation et de définir les mesures urgentes face aux catastrophes naturelles dans plusieurs provinces du Centre du Vietnam.

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

Conformément aux directives du secrétaire général Tô Lâm, la priorité absolue reste la protection des vies humaines, la recherche des disparus, et l'organisation des obsèques pour les défunts. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de sécuriser les logements, les écoles, les établissements de santé, de fournir rapidement vivres, eau et médicaments aux zones isolées, et de rétablir l'électricité, les télécommunications et les infrastructures de transport.

Depuis le 16 novembre, des pluies torrentielles ont touché Lâm Dông, Khanh Hoa, Gia Lai et Dak Lak, avec des cumuls dépassant 1 700 mm à certains endroits. Les niveaux des rivières Ba, Ky Lô et Dinh Ninh Hoa ont dépassé les crues historiques de 0,2 à 1,1 m.

Le Premier ministre a émis cinq télégrammes pour répondre et remédier aux conséquences des pluies, inondations et glissements de terrain.

Du 18 au 20 novembre, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a supervisé sur le terrain les opérations de secours et visité les populations touchées dans les provinces de Khanh Hoa et Dak Lak. Le soir du 20 novembre, il a présidé une réunion en ligne avec Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lâm Dông.

La réunion d'urgence est organisée en ligne. Photo: VNA

Les forces armées et la police ont mobilisé plus de 35 000 personnels et plusieurs milliers de véhicules pour le secours. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, en coordination avec les autorités locales, a envoyé trois équipes de terrain et diffusé des alertes par SMS et Zalo à des millions de personnes.

Les autorités locales ont évacué plus de 61 000 habitants de zones à risque. À ce jour, 50 personnes sont mortes ou portées disparues. Plus de 51 000 maisons sont inondées, 13.026 ha de rizières et cultures maraîchères endommagées, 30 731 têtes de bétail et volailles emportées, 88 ha d'élevage de homards endommagés (Khanh Hoa).

En matière d'infrastructures, 30 points sur les routes nationales restent inondés, affectant la circulation, et plus de 550 000 foyers demeurent privés d'électricité malgré les efforts de rétablissement. -VNA/VI