Le PM préside une conférence sur un projet concernant la transformation numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

La conférence de bilan d'un an de mise en œuvre du Projet de développement d'applications des données démographiques, d'identification et d'authentification électroniques pour la transformation numérique nationale pour la période 2022-2025, avec une vision pour 2030 (Projet 06), a eu lieu le 25 décembre, sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh.



Cette conférence avait également pour objet de faire le bilan du travail en 2022 et de lancer les tâches en 2023 du Comité national de la transformation numérique.



L’événement a été organisé à la fois en présentiel et par visioconférence, réunissant des dirigeants des provinces et grandes villes du pays.



Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Comité national de la transformation numérique, a affirmé que la transformation numérique était une tendance inévitable et une exigence incontournable et que le Parti et l’État la considéraient comme l'une des tâches les plus importantes.



Le chef du gouvernement a demandé aux participants d’évaluer l'efficacité de la transformation numérique des ministères, des secteurs et des localités, d’identifier les limites, faiblesses et obstacles, d’analyser leurs causes pour avancer des solutions efficaces. Il leur a également ordonné de partager de bonnes expériences et leçons ainsi que des solutions spécifiques pour favoriser la transformation numérique.

Appréciant les efforts des organes compétents, le Premier ministre a indiqué qu’en 2022, 59 des 225 tâches du Projet 06 avaient été accomplies et que les autres étaient poursuivies. Il a également souligné les lacunes et limites, dont un grand écart entre les zones urbaine et rurale.



Actuellement, tout le pays compte 266 villages et hameaux qui manquent d'électricité et de connexion internet, a-t-il précisé, avant de demander aux organes compétents de faire en sorte qu’en 2023, 100% des villages du pays aient accès à l'électricité et internet, créant des opportunités de développement égales pour tous, ne laissant personne de côté.



Le Premier ministre a en outre insisté sur la nécessité d’améliorer les mécanismes et politiques concernant la transformation numérique, de favoriser la construction, la mise à jour, la connexion et le partage de plateformes numériques et de bases de données, de perfectionner la plateforme de fourniture de services publics complets en ligne. Il est également important d’évaluer la sécurité des systèmes d'information et des bases de données pour traiter rapidement les insuffisances, d’améliorer la formation du personnel et de renforcer la coopération internationale…