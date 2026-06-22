Le PM préside le lancement de grands projets de logements locatifs et de métro à Hanoï

Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 22 juin à Hanoï, la cérémonie de lancement simultané de huit projets majeurs comprenant trois complexes de logements locatifs et cinq lignes de métro. Cet événement marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de développement urbain et social de la capitale.

Le Premier ministre Le Minh Hung et plusieurs hauts dirigeants de l’État procèdent au lancement officiel de ces projets. Photo: VNA

Organisée par le Comité populaire municipal de Hanoï sous forme hybride avec plusieurs points de connexion, la cérémonie témoigne de la volonté de la capitale d’accélérer la concrétisation de ses grands projets d’infrastructures et de bien-être social.

Les trois complexes de logements locatifs sont situés dans les zones de Phap Van–Tu Hiep, Viet Hung et Long Bien. Ils visent à développer le marché du logement locatif et à répondre aux besoins croissants des travailleurs, ouvriers, étudiants, fonctionnaires et membres des forces armées.

Le projet de Phap Van–Tu Hiep est financé par le budget municipal à hauteur de 1.396 milliards de dôngs (plus de 53 millions de dollars). Celui de Viet Hung représente un investissement de 3.562 milliards de dôngs. Par ailleurs, le groupe Him Lam mobilise près de 29.000 milliards de dôngs pour le projet Him Lam Long Bien, qui comprendra environ 6.000 logements, dont une part importante sera consacrée à la location de longue durée.

Dans le domaine des transports, Hanoï franchit une étape importante avec le lancement coordonné de cinq lignes de métro développées selon le modèle de développement urbain orienté vers les transports collectifs (TOD). D’un investissement total de plus de 1.300 billions de dôngs, ce réseau ferroviaire urbain sera réalisé par un consortium conduit par Vinhomes et VinSpeed.

Parmi les projets annoncés, la ligne 8 sera la plus longue avec un tracé de 91 kilomètres reliant Hoa Lac à Duong Xa. La ligne 1, longue de 81 kilomètres et entièrement souterraine, reliera le stade Hung Vuong à l’aéroport international de Noi Bai. Les lignes 2, 10 et 14 viendront compléter ce réseau, contribuant à l’extension de l’espace urbain le long des axes Nord-Sud et Est-Ouest, tout en renforçant les connexions entre les nouveaux pôles de croissance de la région capitale.

Selon le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Vu Dai Thang, ces projets concrétisent les orientations définies par le Bureau politique ainsi que les mécanismes spécifiques prévus par la Loi sur la Capitale.

Le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués participent à la cérémonie de lancement officiel de ces projets. Photo: VNA

Il a souligné que le métro ne constitue pas seulement un moyen de transport moderne, mais également un levier majeur de réorganisation de l’espace urbain au XXIe siècle. Chaque ligne mise en service ouvrira non seulement un nouveau corridor de mobilité, mais aussi de nouvelles perspectives de développement pour la capitale.

Concernant les projets de logements locatifs, Vu Dai Thang a estimé qu’ils jetaient les bases d’un nouveau segment du marché immobilier, mieux adapté à l’évolution des besoins de la population. L’objectif est de développer progressivement une offre locative professionnelle, abordable et de qualité, contribuant à réduire la pression sur l’accession à la propriété et à favoriser un développement plus équilibré du marché immobilier.

À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung et plusieurs hauts dirigeants de l’État ont procédé au lancement officiel de ces projets.

Ces réalisations devraient contribuer à accélérer le développement d’un système de transport public moderne, à améliorer les conditions de logement des habitants et à créer de nouveaux moteurs de croissance pour Hanoï dans les décennies à venir. - VNA/VI

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