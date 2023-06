Le PM préside la réunion périodique de mai entre le gouvernement et les localités

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 3 juin à Hanoï la réunion périodique de mai entre le gouvernement et les localités.



La réunion, organisée par visioconférence, a permis d’évaluer la situation socio-économique en mai et au cours des cinq premiers mois de 2023, la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économiques, l'allocation et le décaissement d'investissements publics, la réalisation de trois programmes cibles nationaux...

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Le Premier ministre a demandé aux participants d'analyser profondément les limites, les difficultés et les défis pour rechercher des solutions afin de réaliser efficacement les tâches au deuxième trimestre et lors des derniers mois de l'année.

Selon un rapport présenté lors de la réunion, pendant les cinq premiers mois de l’année, la macro-économie est restée stable, l'inflation a été maîtrisée, les grands équilibres ont été assurés. L'indice moyen des prix à la consommation (IPC) sur cinq mois a enregistré une hausse de 3,55 % en rythme annuel, poursuivant sa tendance à la baisse. Les recettes budgétaires de l'État ont atteint 48% des prévisions. Le pays a affiché un excédent commercial de 9,8 milliards de dollars. Le décaissement d'investissements publics au 31 mai a atteint plus de 157.000 milliards de dongs, soutenant de nombreux secteurs économiques et la création d’emplois...

Concernant les tâches et les solutions pour les temps à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné de poursuivre l'objectif de maintenir la stabilité macroéconomique, de contrôler l'inflation, de promouvoir la croissance et d'assurer les grands équilibres de l'économie.



Il a demandé de promouvoir trois moteurs de croissance que sont l'exportation, l'investissement et la consommation. Il a également insisté sur la nécessité de faire bon usage des opportunités de développement, de créer de nouveaux espaces de développement, de poursuivre la réforme des procédures administratives, de renforcer l’application des sciences et technologies, ainsi que la transformation numérique...



Le chef du gouvernement a en outre ordonné aux dirigeants locaux d'accélérer le décaissement d'investissements publics, la mise en oeuvre du programme de relance et de trois programmes cibles nationaux, de redoubler d’efforts pour lever les obstacles aux activités économiques...



Le Premier ministre a appelé les membres du gouvernement, les dirigeants des ministères, des organes et des localités à promouvoir le sens des responsabilités et à faire des efforts pour surmontent les difficultés et favoriser le développement national